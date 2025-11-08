Sarajevo je najskuplji grad u BiH, a evo kako stoji u odnosu na gradove u regionu

Dok mnogi u Bosni i Hercegovini osjećaju da svakog mjeseca sve teže sastavljaju kraj s krajem, pitali smo se koliko je zapravo skupo živjeti u različitim dijelovima Balkana.

Upoređeno je Sarajevo s Banjom Lukom, Tuzlom i Mostarom, a zatim bacili pogled preko granice – do Beograda, Zagreba, Podgorice, Skoplja, Ljubljane i Maribora. Rezultati pokazuju koliko regionalni životni standardi mogu varirati, ali i koliko Sarajevo košta u odnosu na susjede, piše Buka.

Sarajevo vs. Banja Luka

Sarajevo je najskuplji grad u BiH, a Banja Luka je povoljnija, ali ne drastično. Troškovi života bez kirije za četvoročlanu porodicu iznose 4.324 KM u Sarajevu i 4.060 KM u Banjoj Luci – Sarajevo je skuplje za 264 KM. Kada uračunamo stanarinu, razlika postaje značajnija: za isti životni standard u Banjoj Luci potrebno je 5.050 KM, dok u Sarajevu treba 5.500 KM. To znači da porodica u Banjoj Luci može uštedjeti 450 KM mjesečno.

Sarajevo vs. Mostar

Mostar nudi znatno povoljniji život. Troškovi života bez kirije iznose oko 3.440 KM, što je 884 KM manje nego u Sarajevu. Uključujući stanarinu, ukupni trošak iznosi oko 4.300 KM, pa porodica u Mostaru može uštedjeti čak 1.200 KM u odnosu na Sarajevo.

Sarajevo vs. Tuzla

Tuzla se izdvaja kao grad s najvećom uštedom na stanovanju i osnovnim troškovima. Bez kirije život košta 3.587 KM, što je 737 KM jeftinije nego u Sarajevu. Kirije su čak 54,6% niže, pa ukupni trošak života za isti standard iznosi 4.100 KM – ušteda od 1.400 KM mjesečno.

Sarajevo vs. Beograd

U Beogradu je životni standard skuplji. Trošak života (bez kirije) u Sarajevu je 7,7% niži nego u Beogradu, a sa kirijom 17,2% niži. Cijene stanova u Sarajevu su 43,6% niže, a restorani 27,7% jeftiniji. Namirnice su 4% skuplje, dok je kupovna moć u Sarajevu 2,7% niža. Za održavanje istog životnog standarda u Sarajevu potrebno je oko 5.524 KM, što je ekvivalentno 6.673 KM u Beogradu – razlika 1.149 KM.

Sarajevo vs. Niš

Niš je povoljnija destinacija. Trošak života u Sarajevu je 15,3% viši nego u Nišu (bez kirije), a sa kirijom 19% viši. Stanovi su 39,1% skuplji, restorani 7,8% skuplji, a namirnice 23,7% skuplje. Kupovna moć je 2,7% niža. Za isti standard života u Sarajevu potrebno je 5.556 KM, što je ekvivalent 4.671 KM u Nišu – razlika 885 KM.

Sarajevo vs. Podgorica

U Podgorici je situacija zanimljiva: trošak života bez kirije je u Sarajevu 2,8% viši, ali kada uračunamo stanarinu, Sarajevo je 4,9% povoljnije. Cijene stanova su 29,1% niže, restorani 15,5% jeftiniji, a namirnice 6,9% skuplje. Kupovna moć u Sarajevu je 12% niža. Za isti standard života potrebno je oko 5.578 KM u Sarajevu, dok bi u Podgorici bilo ekvivalentno 6.000 KM – ušteda 422 KM.

Sarajevo vs. Skoplje

Skoplje nudi povoljnije troškove života. Trošak života u Sarajevu je 13,2% viši nego u Skoplju (bez kirije), a sa kirijom 15,4% viši. Stanovi su 27,1% skuplji, restorani 14,2% skuplji, a namirnice 16,6% skuplje. Kupovna moć je 1,2% viša. Za isti standard potrebno je 5.504 KM u Sarajevu, što je ekvivalent 4.620 KM u Skoplju – Sarajevo je skuplje za 884 KM.

Sarajevo vs. Zagreb i Split

Zagreb je znatno skuplji. Trošak života bez kirije u Sarajevu je 19,8% niži, sa kirijom 25% niži. Stanovi su 42,3% jeftiniji, restorani 33,3% jeftiniji, a namirnice 16,1% jeftinije. Kupovna moć u Sarajevu je 34,9% niža. Za isti standard života potrebno je 5.568 KM, što je ekvivalent 7.600 KM u Zagrebu – razlika 2.032 KM.

Split je još skuplji: trošak života u Sarajevu je 27,6% niži bez kirije, sa kirijom 33,8% niži. Stanovi su 52,5% jeftiniji, restorani 45,2% jeftiniji, a namirnice 19,3% niže. Za isti životni standard u Sarajevu potrebno je 5.561 KM, što je ekvivalent 8.600 KM u Splitu – razlika 3.039 KM.

Sarajevo vs. Ljubljana i Maribor

Ljubljana je među najskupljim gradovima Balkana. Trošak života u Sarajevu je 24,6% niži nego u Ljubljani (bez kirije), a sa kirijom 33,3% niži. Stanovi su 56,3% jeftiniji, restorani 37,6% jeftiniji, a namirnice 17,5% niže. Kupovna moć u Sarajevu je 23,6% niža. Za isti standard potrebno je 5.477 KM, što je ekvivalent 8.400 KM u Ljubljani – ušteda 2.923 KM.

Maribor je također skuplji od Sarajeva, ali znatno povoljniji od Ljubljane. Trošak života u Sarajevu je 15,1% niži nego u Mariboru, sa kirijom 13,6% niži. Stanovi su 6,2% jeftiniji, restorani 24,1% jeftiniji, a namirnice 13,3% niže. Kupovna moć je 44,3% niža. Za isti standard potrebno je 5.573 KM, što je ekvivalent 6.600 KM u Mariboru – razlika 1.027 KM.