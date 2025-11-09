Cijena šećera pala na najniži nivo u četiri godine zbog rekordne globalne proizvodnje

Cijena šećera u ovoj godini bilježi pad od 28 posto i trenutno se nalazi na četverogodišnjem minimumu od 14,2 centa po funti.

Ovakav snažan pad rezultat je tržišnih očekivanja da će u tekućoj sezoni prevladati globalni suficit od oko 2 miliona tona, potaknut vrlo dobrim žetvama u Brazilu, Indiji i Tajlandu.

Samo se u Indiji ove sezone očekuje rast proizvodnje šećera za 16 posto, na 34,35 miliona tona. Globalna bi proizvodnja trebala premašiti potrošnju za oko 2,8 miliona tona, što predstavlja preokret u odnosu na prošlogodišnji deficit.

Ekspanzija etanolske industrije u Brazilu mogla bi donekle ublažiti pritisak na cijene, jer mlinovi u tom slučaju koriste veći udio šećerne trske za proizvodnju etanola umjesto šećera. Uprkos tome, očekuje se da bi cijena šećera do kraja godine mogla dodatno pasti, prema razini od oko 14 centi po funti.