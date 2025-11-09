Lamborghini se prevrnuo i zapalio: Poginuo kripto biznismen u teškoj saobraćajnoj nesreći

U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na Međunarodnom šoseu u Moskvi smrtno je stradao 35-godišnji kripto poduzetnik Aleksej Dolgih (Alexey Dolgikh), prenosi ruska novinska agencija TASS, pozivajući se na izvore iz policije.

Prema dostupnim informacijama, luksuzni automobil marke Lamborghini izgubio je kontrolu i udario u stub na sjeveru glavnog grada, nakon čega se zapalio. Nesreća se dogodila u ranim jutarnjim satima, tačnije u 1:23, na izlazu s Međunarodnog prema Lenjingradskom šoseu, navela je Državna saobraćajna inspekcija.

Vozač, Aleksej Dolgih, prema prvim nalazima nije uspio zadržati kontrolu nad vozilom. Nakon udara automobil se prevrnuo i planuo u plamenu. U nesreći su poginule dvije osobe – vozač i jedan saputnik – dok su druga dvojica putnika teško povrijeđena i prevezena u bolnicu.