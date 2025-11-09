U MOSKVI

Lamborghini se prevrnuo i zapalio: Poginuo kripto biznismen u teškoj saobraćajnoj nesreći

Istragu o uzrocima tragedije vodi Tužilaštvo Sjevernog administrativnog okruga Moskve

A. O.

9.11.2025

U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na Međunarodnom šoseu u Moskvi smrtno je stradao 35-godišnji kripto poduzetnik Aleksej Dolgih (Alexey Dolgikh), prenosi ruska novinska agencija TASS, pozivajući se na izvore iz policije.

Prema dostupnim informacijama, luksuzni automobil marke Lamborghini izgubio je kontrolu i udario u stub na sjeveru glavnog grada, nakon čega se zapalio. Nesreća se dogodila u ranim jutarnjim satima, tačnije u 1:23, na izlazu s Međunarodnog prema Lenjingradskom šoseu, navela je Državna saobraćajna inspekcija.

Vozač, Aleksej Dolgih, prema prvim nalazima nije uspio zadržati kontrolu nad vozilom. Nakon udara automobil se prevrnuo i planuo u plamenu. U nesreći su poginule dvije osobe – vozač i jedan saputnik – dok su druga dvojica putnika teško povrijeđena i prevezena u bolnicu.

Istragu o uzrocima tragedije vodi Tužilaštvo Sjevernog administrativnog okruga Moskve, koje nadzire proces utvrđivanja svih okolnosti incidenta.

Samo nekoliko sati ranije, Glavna uprava Ministarstva unutrašnjih poslova za Sankt Peterburg i Lenjingradsku oblast izvijestila je o još jednoj teškoj nesreći na autoputu M10 u okrugu Tosnenski, gdje je vozač izgubio kontrolu, skliznuo u kanal i udario u stub rasvjete — što dodatno ukazuje na opasnost i loše uslove vožnje u ovom dijelu saobraćajne mreže.

# MOSKVA
# BIZNISMEN
# SAOBRAĆAJNA NESREĆA
# ALEXEY DOLGIKH
