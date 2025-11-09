Proizvođači mlijeka u FBiH: Nema viška na tržištu, regulišite uvoz ili izlazimo na granice

Udruženje poljoprivrednika Federacije BiH smatra da se urušava proizvodnja sirovog mlijeka u Federaciji BiH i zato traže od nadležnih institucija da hitno reaguju kako bi se, između ostalog, redukovao nekontrolisani uvoz mlijeka i mliječnih proizvoda.

- U protivnom će proizvođači biti prinuđeni izaći na granice i zaustaviti nekontrolisani uvoz mlijeka i mliječnih proizvoda na području Federacije BiH – potvrdio je za Fenu Ermin Veladžić, predsjednik Skupštine Udruženja poljoprivrednika Federacije BiH.

Mljekarstvo u Federaciji BiH je strateška grana koja zapošljava i povezuje brojne sektore, a s mjerama zaštite se već kasni.

Proizvođači su ove godine proizveli više od 150 miliona litara mlijeka, što je u odnosu na 2024. godinu više za 10 miliona litara.

- Tražimo da nam Vlada Federacije BiH, odnosno resorno ministarstvo, pomogne kako se ne bi urušila proizvodnja mlijeka, koja ima tradiciju i budućnost. Također, predstavnici Udruženja su mišljenja da ne postoji višak mlijeka na tržištu nego da je riječ o određenim lobijima otkupljivača jer oni neće da smanjuju otkupnu cijenu kako ne bi ugrozili proizvodnju svojih sirovina – poručio je Veladžić.

Udruženje apeluje na nadležne institucije, prerađivački sektor i trgovačke lance da hitno uspostave koordinaciju kako bi se spriječile negativne posljedice po domaću proizvodnju.