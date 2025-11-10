ALKALOID – rezultati poslovanja za period januar – septembar 2025. godine.

ALKALOID bilježi rast konsolidovanih prodaja od 7%, u vrijednosti od 246,6 miliona eura, konsolidovanu neto-dobit od 24,1 milion eura te investicije od 15 miliona eura u periodu januar – septembar 2025. godine.
Ukupna konsolidovana prodaja kompanije ALKALOID AD Skoplje u periodu januar – septembar 2025. godine dostigla je 246,6 miliona eura, što predstavlja rast od 7% u odnosu na isti period prethodne godine.
Konsolidovane prodaje ostvarene na domaćem tržištu povećane su za 17% u odnosu na prvih devet mjeseci prethodne godine. Od ukupne konsolidovane prodaje, 35% je ostvareno u Sjevernoj Makedoniji, dok je 65% ostvareno na stranim tržištima. Prema regijama, u zemljama Jugoistočne Evrope ostvareno je 27%, u zemljama Istočne Evrope (ZND, UKR...) 19%, dok je u zemljama Zapadne Evrope (EU i EFTA) ostvareno 18% od ukupne konsolidovane prodaje.
Najveći rast na izvoznim tržištima, u poređenju s prošlom godinom, zabilježile su prodaje u Austriji, koje su povećane šest puta, zatim u Nizozemskoj, gdje su povećane 5,5 puta, u Švedskoj, gdje su povećane 4 puta, u Finskoj, gdje su povećane 3,5 puta, kao i u Malti i Južnoj Africi, gdje su prodaje povećane dvostruko. Slijede Island (rast 83%), Portugal (rast od 59%), Irska (rast od 45%), Gruzija (rast od 40%), Kazahstan (rast od 29%), Poljska (rast od 23%), Njemačka (rast od 19%), Bosna i Hercegovina (rast od 14%), Armenija (rast od 13%) itd. U narednom periodu očekuje se da će kumulativni plasmani na stranim tržištima premašiti prošlogodišnji nivo.
Prema grupama proizvoda, u strukturi ukupne konsolidovane prodaje najveći udio imaju proizvodi iz farmaceutskog segmenta – 91%, dok segment hemije, kozmetike i bilja učestvuje sa 9%.
Od farmaceutskih proizvoda, veći udio imaju antibiotici (23%), OTC pripravci (18%), neurološki pripravci (13%) i kardiološki pripravci (12%) od ukupne konsolidovane prodaje itd.
Ukupne investicije u osnovna sredstva u periodu januar – septembar 2025. godine iznose 15 miliona eura.
Konsolidovana dobit prije finansijskih troškova, poreza i amortizacije (EBITDA) iznosi 45 miliona eura, što predstavlja rast od 11%, dok je konsolidovana neto-dobit 24,1 milion eura, što je povećanje od 8%.
Grupacija ALKALOID zapošljava 2.996 radnika, od kojih 2.251 u Sjevernoj Makedoniji, a 745 u kapitalno povezanim društvima u inostranstvu.
Cijena dionice ALKALOID AD Skoplje na Makedonskoj berzi vrijednosnih papira u periodu januar – septembar 2025. godine kretala se od 390 do 505 eura, odnosno prosječno 444 eura po dionici, što predstavlja rast od 31,7% u odnosu na prosječnu cijenu dionice u istom periodu 2024. godine. Na dan 30.09.2025. godine, tržišna kapitalizacija kompanije iznosila je 600 miliona eura.
Dana 1. aprila 2025. godine, Skupština dioničara ALKALOID AD Skoplje usvojila je Odluku o isplati dividende za 2024. godinu u iznosu od 10,2 EUR bruto, odnosno 9,2 EUR neto po dionici, što je 16,67% više u odnosu na dividendu isplaćenu prethodne godine. Za isplatu dividende i poreza na dohodak kompanija je izdvojila oko 14,66 miliona eura.
Menadžment ALKALOID-a očekuje da će do kraja 2025. godine nastaviti put kontinuiranog rasta, zasnovanog na mogućnostima koje proizlaze iz tekućih investicija u nove proizvodne kapacitete i opremu, kao i iz ulaganja u razvojno-istraživačke projekte, stvarajući tako konkurentan portfolij i mogućnosti za širenje tržišta.
Za ostvarenje ovih ciljeva planira se i nastavak novih zapošljavanja u zemlji i na inostranim tržištima, uz kontinuirano ulaganje u podizanje i usavršavanje nivoa znanja i vještina zaposlenika te u razvoj njihovih talenata.