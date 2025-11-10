ALKALOID bilježi rast konsolidovanih prodaja od 7%, u vrijednosti od 246,6 miliona eura, konsolidovanu neto-dobit od 24,1 milion eura te investicije od 15 miliona eura u periodu januar – septembar 2025. godine. Ukupna konsolidovana prodaja kompanije ALKALOID AD Skoplje u periodu januar – septembar 2025. godine dostigla je 246,6 miliona eura, što predstavlja rast od 7% u odnosu na isti period prethodne godine. Konsolidovane prodaje ostvarene na domaćem tržištu povećane su za 17% u odnosu na prvih devet mjeseci prethodne godine. Od ukupne konsolidovane prodaje, 35% je ostvareno u Sjevernoj Makedoniji, dok je 65% ostvareno na stranim tržištima. Prema regijama, u zemljama Jugoistočne Evrope ostvareno je 27%, u zemljama Istočne Evrope (ZND, UKR...) 19%, dok je u zemljama Zapadne Evrope (EU i EFTA) ostvareno 18% od ukupne konsolidovane prodaje.

ALKALOID – rezultati poslovanja za period januar – septembar 2025. godine . ALKALOID – rezultati poslovanja za period januar – septembar 2025. godine .

Najveći rast na izvoznim tržištima, u poređenju s prošlom godinom, zabilježile su prodaje u Austriji, koje su povećane šest puta, zatim u Nizozemskoj, gdje su povećane 5,5 puta, u Švedskoj, gdje su povećane 4 puta, u Finskoj, gdje su povećane 3,5 puta, kao i u Malti i Južnoj Africi, gdje su prodaje povećane dvostruko. Slijede Island (rast 83%), Portugal (rast od 59%), Irska (rast od 45%), Gruzija (rast od 40%), Kazahstan (rast od 29%), Poljska (rast od 23%), Njemačka (rast od 19%), Bosna i Hercegovina (rast od 14%), Armenija (rast od 13%) itd. U narednom periodu očekuje se da će kumulativni plasmani na stranim tržištima premašiti prošlogodišnji nivo. Prema grupama proizvoda, u strukturi ukupne konsolidovane prodaje najveći udio imaju proizvodi iz farmaceutskog segmenta – 91%, dok segment hemije, kozmetike i bilja učestvuje sa 9%. Od farmaceutskih proizvoda, veći udio imaju antibiotici (23%), OTC pripravci (18%), neurološki pripravci (13%) i kardiološki pripravci (12%) od ukupne konsolidovane prodaje itd. Ukupne investicije u osnovna sredstva u periodu januar – septembar 2025. godine iznose 15 miliona eura.

ALKALOID – rezultati poslovanja za period januar – septembar 2025. godine . ALKALOID – rezultati poslovanja za period januar – septembar 2025. godine .