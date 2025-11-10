Dani poduzetništva žena 2025.: Sarajevo i ove jeseni središte ženskog liderstva i inovacija

„Dani poduzetništva žena 2025“ koje 11. put organizuje Udruženje poslovnih žena u BiH počinju u Sarajevu 13. novembra radionicama i nastavljaju se 14. novembra konferencijom o temi „Digitalna transformacija sa ženskim potpisom: autentičnost i povjerenje“.

Ovogodišnji "Dani poduzetništva žena" realizuju se u saradnji sa Ambasadom Slovačke i udruženjem Business Women in BiH iz Beča, uz podršku brojnih domaćih i međunarodnih partnera. Kroz panele, radionice i umrežavanje, događaj promoviše liderstvo, inovativnost i autentičnost žena u biznisu, stvarajući prostor za razmjenu znanja, inspiraciju i nova partnerstva.

Predsjednica Udruženja poslovnih žena u BiH Aida Zubčević poručila je da digitalno doba ne traži samo tehnologiju, nego i autentičnost, povjerenje i saradnju i da su to vrijednosti koje njeguju kroz Dane poduzetništva žena.

Prvi dan donosi radionice o primjeni vještačke inteligencije u poslovanju, očuvanju ravnoteže između privatnog i poslovnog života i zelenoj tranziciji. Učesnice će predstaviti i svoje ideje razvijene kroz program Akademija poduzetništva žena 2025.

Centralni događaj je konferencija 14. novembra koju će otvoriti Aida Zubčević, predsjednica Federacije BiH Lidija Bradara, ambasador Republike Slovačke Roman Hloben i Kristina Duno iz Veleposlanstva Republike Hrvatske u BiH.

Na konferenciji će biti održana četiri panela koji će obuhvatiti ključne teme savremenog poduzetništva žena. Govorit će se o tome kako žene balansiraju između tehnologije i povjerenja u doba vještačke inteligencije, zatim o digitalnoj prisutnosti kao strateškoj prednosti u poslovanju, o povezanosti estetike, samopouzdanja i poslovnog uspjeha, te o izazovima i prioritetima koje donosi budućnost ženskog liderstva i biznisa.

Učesnice će imati priliku za umrežavanje, razmjenu iskustava i medijske intervjue, a bit će predstavljene i najbolje ideje Akademije poduzetništva žena 2025.