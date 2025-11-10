Stela Melnik, direktorica EBRD-a za BiH, za "Avaz": Do kraja ćemo pomoći BiH da izgradi Koridor 5C

Od svog osnivanja u Bosni i Hercegovini, Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) investirala je više od 3,4 milijarde eura u 254 projekta, a samo u 2024. godini izdvojeno je 213 miliona eura.

Kaže to u intervjuu za „Dnevni avaz“ Stela Melnik (Melnic), direktorica EBRD-a za BiH, naglašavajući da su u ovoj godini ključni prioriteti Banke bili usmjereni na ubrzanje zelene tranzicije, poboljšanje održive infrastrukture i jačanje konkurentnosti privatnog sektora.

Vi ste na čelu EBRD-a za BiH od septembra prošle godine. Kako biste ocijenili partnerstvo s vlastima u BiH u proteklih nešto više od godinu?

- Tako je, i dozvolite mi da prvo kažem da mi je čast što sam ovdje, duboko impresionirana prirodnim ljepotama i bogatom tradicijom ove zemlje i zahvalna na prilici da to iskusim iz prve ruke. Naša saradnja s vlastima u BiH bila je konstruktivna i usmjerena na zajedničke prioritete u protekloj godini. Zajedno smo radili na unapređenju ključnih infrastrukturnih projekata, podržavajući prelazak na zelenu ekonomiju i jačajući finansijski sektor. Odnos je izgrađen na iskrenom naporu da se osigura da koristi od ovih projekata dopru do širokog kruga ljudi, uključujući žene, mlade ljude i one koji žive van većih gradova. Generalno, EBRD i vlasti su izgradile kvalitetan odnos, s ciljem da BiH učine boljim mjestom za život i poslovanje.

Koji su bili ključni prioriteti i koliko će investicija biti završeno ove godine?

- Ove godine smo posebnu pažnju posvetili obnovljivim izvorima energije, energetskoj efikasnosti i dekarbonizaciji. Glavne inicijative uključuju finansiranje projekata solarne energije u okviru Programa solarne tranzicije EPBiH, nadogradnje energetske efikasnosti u javnim zgradama, npr. Tuzlanski kanton i podršku digitalizaciji za mala i srednja preduzeća kroz program „Go Digital“. Održivi transport i općinske usluge ostaju strateški stubovi, uz instrumente za podjelu rizika i kreditne linije za mala i srednja preduzeća i domaćinstva za promociju zelenih investicija. Vjerujemo da će naša ulaganja biti u skladu s prethodnim godinama.

EBRD je jedan od najvećih izvora finansiranja izgradnje Koridora 5C. Od 2008. godine, kreditni aranžman EBRD-a samo za izgradnju autoputa u Federaciji BiH, prema dostupnim informacijama, iznosio je 861 milion KM. Uprkos tome i uz ogromna sredstva drugih kreditora, izgradnja autoputa ide presporo. Kako to komentarišete?

- EBRD smatra Koridor 5C jednim od najvažnijih infrastrukturnih projekata BiH i kamenom temeljcem regionalne povezanosti i ekonomske integracije. Od početka inicijative, obezbijedili smo oko milijardu eura finansiranja, uz 870 miliona eura investicionih grantova EU, kako bismo podržali izgradnju i rehabilitaciju širom Federacije BiH i Republike Srpske. Iako je došlo do nekih odlaganja zbog nepredviđenih geoloških uslova i povećanja troškova povezanih sa pandemijom, EBRD održava rigorozan nadzor kroz nezavisni inženjerski nadzor, tehničku pomoć i praćenje kreditora kako bi se osigurala usklađenost i transparentnost. Ostajemo posvećeni pomaganju Bosni i Hercegovini da završi Koridor 5C, tijesno sarađujući sa EU, EIB-om i lokalnim partnerima kako bismo ostvarili ovu transformativnu investiciju za zemlju i širi region.

Kako gledate na istragu koju su pokrenuli evropski tužioci protiv šest osoba iz BiH zbog sumnje da su počinili krivična djela prekogranične korupcije u vezi s izgradnjom autoputa Koridora 5C, tačnije dionice Medakovo-Poprikuše? Da li razmatrate uvođenje posebnih mehanizama kontrole i nadzora?

- Svjesni smo istrage evropskih tužilaca i ostajemo posvećeni potpunom poštovanju pravnih i etičkih standarda; u ovoj fazi pažljivo pratimo razvoj događaja i ostajemo spremni da sprovedemo dalje mjere nadzora ukoliko okolnosti zahtijevaju.

Koje sektore u BiH smatrate najspremnijim za prelazak na zelenu ekonomiju i kako ga ubrzati?

- Nekoliko sektora u BiH je dobro pozicionirano za prelazak na zelenu ekonomiju. Energetski sektor prednjači, sa snažnim potencijalom za proširenje obnovljivih izvora energije, kao i za povećanje efikasnosti i ekoloških prihvatljivosti postojećih sistema. Javna infrastruktura, posebno poboljšanja energetske efikasnosti (EE) u javnim zgradama, još je jedno područje koje pokazuje stvarnu spremnost – nadogradnja škola, bolnica i vladinih zgrada radi manje potrošnje energije može donijeti brze i vidljive koristi. Transport i upravljanje otpadom su također važni sektori. Modernizacija javnog prevoza, poboljšanje putnih i željezničkih mreža, ulaganje u čistije opcije mobilnosti mogu pomoći u smanjenju emisija. Istovremeno, bolje upravljanje otpadom i sistemi vodosnabdijevanja već vide podršku za održivije prakse. Da bi se ubrzala zelena tranzicija, važno je nastaviti ulaganje u nove tehnologije, podsticati partnerstva između javnog i privatnog sektora i pružiti podsticaje preduzećima da usvoje ekološki prihvatljivije prakse.

Bliže veze s EU

Kako gledate na kašnjenja vlasti BiH u sprovođenju ključnih reformi, kao i na zastoj na putu ka Evropskoj uniji?

- Kašnjenja u sprovođenju ključnih reformi i spor napredak ka Evropskoj uniji svakako su stvorili izazove za BiH. Ovi zastoji mogu otežati zemlji privlačenje investicija, poboljšanje poslovnog okruženja i potpuno iskorištavanje bližih veza sa EU. Napredak u reformama – poput jačanja institucija, poboljšanja vladavine prava i predviđanja propisa – je neophodan za izgradnju povjerenja i s investitorima i s međunarodnim partnerima. Uz to rečeno, bilo je ohrabrujuće vidjeti da su vlasti nedavno uspjele da se dogovore i podnesu agendu reformi. Ovo je pozitivan korak naprijed i, nadamo se, pomoći će u otključavanju sredstava iz Plana rasta EU za BiH. Kontinuirana posvećenost ovim reformama bit će važna za približavanje zemlje integracijama u EU i otvaranje novih mogućnosti za njene građane.