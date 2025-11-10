Posljedice Trampovih sankcija: Lukoil proglasio "višu silu" u Iraku, Bugarska preuzima rafineriju

Ruski naftni gigant Lukoil proglasio je višu silu na svom naftnom polju u Iraku, dok se Bugarska priprema da preuzme njegovu rafineriju u Burgasu, javlja Reuters. Ova odluka dolazi nakon što su međunarodne operacije ruske kompanije počele trpjeti pod pritiskom američkih sankcija.

Najveći udarac od uvođenja sankcija

Proglašenje više sile na polju West Qurna-2 predstavlja najveći udarac za Lukoil otkako su prošlog mjeseca uvedene sankcije američke administracije Donalda Trumpa ruskim naftnim kompanijama, uključujući Lukoil i Rosnjeft.

Četiri izvora su za Reuters navela da je Lukoil prošlog utorka obavijestio iračko ministarstvo nafte da uvjeti više sile onemogućavaju normalan rad na polju West Qurna-2.

Naftno polje West Qurna-2, smješteno oko 65 kilometara sjeverozapadno od luke Basra, jedno je od najvećih na svijetu i najvrijednija inostrana imovina Lukoila. Polje trenutno proizvodi oko 480.000 barela dnevno, što čini približno devet posto ukupne iračke proizvodnje nafte. Visoki irački zvaničnik upozorio je da će Lukoil obustaviti proizvodnju i potpuno se povući iz projekta ako se razlozi za proglašenje više sile ne riješe u roku od šest mjeseci.

Reuters je ranije izvijestio da je iračka državna naftna kompanija SOMO otkazala utovar tri tankera sirove nafte iz Lukoilovog udjela zbog sankcija. Tri izvora potvrdila su da su sve novčane i naftne isplate Lukoilu trenutno obustavljene dok se ne postigne ugovorna prilagodba koja bi omogućila dalji razvoj polja i plaćanja prema subjektima koji nisu pod sankcijama.

Zaštita od kazni za neispunjavanje obaveza

Lukoil je, u skladu s ugovorom, proglasio višu silu kako bi se zaštitio od kazni za neispunjavanje obaveza prema iračkom Ministarstvu nafte. Menadžer polja West Qurna-2 izjavio je da su strani zaposlenici koji nisu Rusi otpušteni, te da su na poslu ostali samo ruski i irački radnici.

Istovremeno, bugarski premijer Rosen Željazkov objavio je da vlasti provode inspekcije i sigurnosne mjere u Lukoilovoj rafineriji u Burgasu. Bugarska je prošle sedmice usvojila zakonske izmjene koje joj omogućavaju preuzimanje rafinerije i njenu prodaju novom vlasniku.