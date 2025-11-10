Kanton Sarajevo kupuje 15 novih minibusa vrijednih 4,38 miliona KM

Ministar saobraćaja Kantona Sarajevo Adnan Šteta potpisao je sporazum o nabavci 15 novih minibusa za potrebe preduzeća GRAS.

Javnom nabavkom je odlučeno da od kompanije Sejari budu kupljeni minibusi japanskog proizvođača Isuzu. Shodno tome, sporazum je potpisan s direktorom kompanije Sejari u Bosni i Hercegovini Hasanom Sarajlijom. Šteta je napomenuo da će nabavka ovih vozila za preduzeće GRAS prvenstveno značiti za stanovnike padinskih dijelova grada.

Novi minibusi imat će kapacitet od 41 putnika, uključujući 25 sjedećih mjesta. Bit će opremljeni klimom, prilagođeni osobama s invaliditetom, te će – poput novih tramvaja i trolejbusa – biti žute boje.

- Nabavka novih minibusa za sve nas je jednako važna kao i nabavka novih tramvaja i trolejbusa. Naše opredjeljenje za obnovom voznog parka je vidljivo iz godine u godinu. Napravljene su odlične aktivnosti, čestitam timu i zahvaljujem se svim građanima jer novcem svih nas koji živimo u Kantonu nabavljamo vozila. Nećemo stati, još ćemo raditi, kako bi Sarajevo imalo najbolji javni prijevoz u regiji - izjavio je Šteta.

Rok za isporuku minibusa je osam mjeseci, a njihova ukupna vrijednost iznosi 4,38 miliona konvertibilnih maraka s uračunatim PDV-om.