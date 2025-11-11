Podrška resornog ministarstva privrednicima TK u procesima digitalne i zelene transformacije

Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona potpisalo je danas ugovore o pružanju podrške u oblasti digitalne i zelene transformacije u okviru projekta „EcoTech Initiative: Twin Transition“ sa 15 privrednih subjekata koji su odabrani putem javnog poziva.

Unapređenje konkurentnosti

Cilj projekta je unapređenje konkurentnosti i otpornosti malih i srednjih preduzeća TK kroz podršku procesima digitalne i zelene transformacije, u skladu s principima održivog razvoja i tranzicije ka ekonomiji zasnovanoj na znanju.

Ministar privrede Tuzlanskog kantona Edin Duraković je kazao da bi kroz projekt nakon ponovljenog javnog poziva trebalo da prođe ukupno 20 privrednih subjekata.

- Radi se o iznosu sredstava od po 10.000 eura koji će biti dodijeljeni privrednim subjektima za pilot akcije koje će oni realizovati u svojim privrednim subjektima i koje će najbolje pomoći za njihovu energetsku tranziciju. Poseban značaj ovoga projekta jeste da pripremimo privredne subjekte za 1.1. 2026. odnosno početak uvođenja karbonske takse koja će se primjenjivati za izvozno orijentisane privredne subjekte – rekao je Duraković.

Karbonska taksa, poznata i kao CBAM (Carbo Border Adjustment Mechanism) je prekogranična taksa na uvoz određenih proizvoda u Evropsku uniju iz zemalja koje nemaju sistem oporezivanja emisija CO2 koji je kompatibilan sa evropskim sistemom.

U BiH će karbonska taksa predstavljati dodatni teret privredi, naročito za izvoznike koji koriste energiju iz fosilnih izvora. Iz tog je razloga Ministarstvo privrede TK odlučilo realizovati projekat „EcoTech Initiative: Twin Transition“ u partnerstvu sa kompanijom Industrial Automation d.o.o. Tuzla i Centrom za razvoj i podršku Tuzla (CRP).

Bitan projekat

Projektni menadžer u Centru za robotiku u Tuzli Zlatka Grgić smatra da je projekat Twin Transition veoma bitan za cijeli Tuzlanski kanton.

- Ovo je samo jedan u nizu projekata koji u fokusu ima privredu TK a i Bosnu i Hercegovinu pri zelenoj tranziciji i digitalizaciji, odnosno robotizaciji, automatizaciji privrednih društava u TK – kaže Grgić.

Projekt se provodi u okviru inicijative EU za razvoj privatnog sektora (EU4PSD) koju finansiraju Evropska unija (EU) i Ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj Savezne Republike Njemačke (BMZ).

Program EU4PSD dio je šireg GIZ-ovog programa Održivi ekonomski razvoj i promocija zapošljavanja u Bosni i Hercegovini (Sustainable Economic Development and Employment Promotion in BiH – SEDEP), saopćeno je iz Odjeljenja za informisanje Vlade TK.