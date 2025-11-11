U FBiH u periodu januar-oktobar 2025. naplaćeno 7.303.193.463 KM javnih prihoda

Porezna uprava Federacije BiH objavila je da su porezni obveznici Federacije BiH u periodu januar-oktobar 2025. uplatili 7.303.193.463 KM javnih prihoda, što je u odnosu na isti period 2024. više za 739.681.377 KM, ili za 11,27 posto.

Broj zaposlenih prema prebivalištu zaposlenika na dan 31. oktobra 2025. je 547.520 i u odnosu na objavljeni podatak o broju zaposlenih na dan 30. septembra 2025. kada je iznosio 547.065, broj zaposlenih veći je za 455.

Prema službenim evidencijama djelatnosti u kojima je došlo do povećanja broja zaposlenih uključuju: djelatnost vanteritorijalnih organizacija i organa, obrazovanje, kancelarijske administrativne i pomoćne djelatnosti te ostale poslovne pomoćne djelatnosti, proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim mašina i opreme, trgovina na veliko i na malo motornim vozilima i motociklima, popravak motornih vozila i motocikala i druge djelatnosti.

Djelatnosti u kojima je došlo do smanjenja broja zaposlenih uključuju: javna uprava i odbrana, skladištenje i pomoćne djelatnosti u prijevozu, djelatnost posredovanja u zapošljavanju, djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića, proizvodnja odjeće i druge djelatnosti.

Prema službenim evidencijama Porezne uprave Federacije BiH na dan 31. oktobra 2025. do 35 godina života zaposleno je 175.695, ili 32,09 posto zaposlenika, a preko 36 godina života zaposleno je 371.825 ili 67,91 posto zaposlenika. Na dan 31. oktobra 2025. zaposleno je 304.059 ili 55,53 posto posto muškaraca i 243.461 ili 44,47 posto žena.

Prema službenim podacima Porezne uprave Federacije BiH na dan 31. oktobra 2025. na području Federacije BiH instalirano je ukupno 109.374 fiskalnih uređaja, putem kojih je u oktobru 2025. evidentiran ukupan promet u iznosu 6.625.811.254,03 KM.

U odnosu na 31. oktobra 2024. broj fiskalnih uređaja je veći za 4.639, a evidentirani promet u oktobru 2025. je veći u odnosu na oktobar 2024. za 318.912.811,95 KM.

U periodu januar – oktobar 2025. evidentiran je ukupni promet u iznosu 60.683.384.536,49 KM, što predstavlja povećanje od 3.665.774.870,82 KM, odnosno 6,43 posto u odnosu na isti period 2024. kada je ukupni promet iznosio 57.017.609.665,67 KM.

Općina s najvećim brojem fiskalnih uređaja na dan 31. oktobra 2025. je Općina Centar Sarajevo na čijem području je instalirano 7.187 fiskalnih uređaja.

Općina na kojoj je evidentiran najveći ukupan promet putem fiskalnih uređaja u oktobru 2025. je Općina Ilidža, na čijem području je evidentiran ukupan promet u iznosu 533.439.297,69 KM, saopćeno je iz PUFBiH.