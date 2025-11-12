Koher: Trampove tarife su do sada nanijele manje štete nego što se očekivalo

Trgovinski rat Donalda Trampa (Trump) bio je manje štetan za evropsku ekonomiju nego što se široko strahovalo, i postoji nada da je u toku stabilan oporavak, rekao je član Upravnog vijeća Evropske centralne banke Martin Koher (Kocher).

- Nismo vidjeli snažno smanjenje stopa rasta i inflacijske efekte trgovinskih sukoba koji su se očekivali u martu i aprilu - rekao je guverner Austrijske nacionalne banke u intervjuu za POLITICO u srijedu.

Istog dana kada je pomno praćena poslovna anketa ukazala na neočekivano i značajno povećanje aktivnosti u oktobru, Koher je sugerirao da postoje novi znaci ekonomskog oporavka.

Koher, koji je bio ministar ekonomije prije nego što se pridružio centralnoj banci u septembru, ipak je upozorio na samozadovoljstvo.

- Ne želim uljepšavati ono što vidimo. Ovo je najviši nivo carina od 1930-ih i imat će posljedice na svjetsku ekonomiju - rekao je on.

Utjecaj na eurozonu bit će izuzetno teško predvidjeti jer nismo doživjeli ništa slično u gotovo 100 godina, rekao je Koher, dodajući da je to glavni razlog za različita mišljenja o idealnom putu monetarne politike u Upravnom vijeću ECB-a.

Pad inflacije omogućio je ECB-u da smanji svoju ključnu kamatnu stopu osam puta od sredine prošle godine, snizivši je sa rekordno visokih 4 posto na trenutna 2 posto - nivo za koji Banka kaže da više ne ograničava ekonomiju.

Koher, bihevioralni ekonomista, a ne monetarni, jedno je od najnovijih lica u upravnom vijeću, nakon što je ranije ove godine naslijedio Roberta Holzmanna. Većina analitičara očekuje umjereniji pristup od njega nego od iskusnog jastreba Holzmanna, koji je često bio jedini disident u tijelu koje određuje kamatne stope.