Kraj jedne ere: Milijarder Voren Bafet napušta Berkšir Hatavej

Voren Bafet, predsjednik upravnog odbora (UO) američkog multinacionalnog konglomerata Berkšir Hatavej (Berkshire Hathaway) poručio je akcionarima u svojoj tradicionalnoj godišnjoj poruci da će "biti tih" nakon što se povuče krajem ove godine.

Neće koordinisati procedurama

Međutim, kako navodi CNN 95-godišnji Bafet još uvijek ne napušta u potpunosti Berkšir Hatavej iako više neće koordinisati procedurama u izradi redovnih godišnjih izvještaja kompanije.

Bafet će nastaviti do daljeg da upućuje akcionarima svoje godišnje poruku za Dan zahvalnosti, najvaljuje da će "pojačati filantropske aktivnosti" i poklanjati dio akcija procijenjene vrijednosti 149 milijardi dolara koje su u njegovom vlasništvu.

Bafet, koga zovu Prorok iz Omahe, postao je ikona investicionog bankarstva, milijarder koji je kroz svoja pismena obraćanja akcionarima negovao imidž "čovjeka iz naroda".

Bafeta će sljedeće godine na položaju predsjednika UO Berkšir Hataveja zamijeniti Greg Abel (63), aktuelni potpredsjednik za operacije izvan domena osiguranja, piše CNN.

Godišnji sastanci Berkšir Hataveja su poput nijednog drugog u svijetu kompanija, često nazvani "Vudstok za kapitaliste", sa izložbenim prostorom na kojem se prikazuju mnogi poslovi konglomerata.

Sam Bafet se trudi da se pojavi na tom prostoru i promoviše te kompanije, dok njegovo obezbjeđenje drži po strani horde fanova-akcionara koji pokušavaju da se slikaju ili razmijene riječ sa takozvanim Oraklom iz Omahe.

Investiciona strategija

Njegova investiciona strategija zasnivala se na neprekidnoj potrazi za vrijednošću, pri čemu Berkšir Hatavej (Berkshire Hathaway) često drži ogromne količine gotovine dok se ne pojavi prava prilika za ulaganje.

Malo koji drugi izvršni direktori su stekli takav nivo strpljenja od investitora na tržištu koje se češće fokusira na kratkoročne prinose.

Bafet očekuje da će kompanija nastaviti dalje bez njega. Ali toliko velik dio identiteta Berkshire-a postao je isprepleten sa njegovim imenom.

Teško je zamisliti da bi niskoprofilni Greg Abel, na primjer, stavio svoje lice na bocu kečapa kako bi podstakao prodaju.

"Vudstok za kapitaliste" možda će od sada biti malo manje svečan.