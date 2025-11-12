U Sarajevu otvoren sajam zapošljavanja "U korak s vremenom!"

Sajam zapošljavanja pod nazivom "U korak s vremenom!" otvoren je danas u Domu mladih, u organizaciji JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo.

Sajam je okupio brojne poslodavce koji aktivno traže radnike, ali i sve koji žele pronaći novu priliku za posao, praksu ili profesionalni razvoj.

Otvaranju sajma prisustvovali su predsjedavajući Skupštine KS Elvedin Okerić, premijer KS Nihad Uk, ministar privrede KS Zlatko Mijatović i ministrica za nauku, visoko obrazovanje i mlade KS Dušanka Bošković.

Obraćajući se prisutnim, predsjedavajući Okerić rekao je da je sajam mnogo više od događaja - on je most između onih koji traže posao i onih koji stvaraju nova radna mjesta.

- Sajam je prostor susreta, dijaloga i prilika, koji svima nama pokazuje da su ljudi, znanje i rad najveći kapital našeg društva. Posebno me raduje činjenica da svake godine sve veći broj poslodavaca i posjetilaca prepoznaje značaj ovakvih okupljanja. To je jasan pokazatelj da se tržište rada razvija i da privreda Kantona Sarajevo ima potencijal koji vrijedi ulaganja i podrške - rekao je Okerić i dodao da će Kanton Sarajevo i dalje nastaviti podržavati sve inicijative koje jačaju zapošljavanje, poduzetništvo i inovativnost.

Sajam je svečano proglasio otvorenim premijer Uk istakavši da je Služba za zapošljavanje jedan od ključnih instrumenta Vlade Kantona Sarajevo u njenom nastojanju da unaprijedi ekonomiju i potakne razvoj našeg društva.

- U tom pogledu, s punim uvjerenjem mogu reći da smo posljednjih godina krenuli pravim putem i postigli značajne rezultate. To, naravno, ne znači da je situacija savršena. Svjesni smo izazova koji su pred nama, ali isto tako vidimo i ogroman prostor za dalje napretke i poboljšanje stanja na tržištu rada - naveo je Uk.

Pozvao je sve koji traže posao da aktivno iskoriste sve programe i mogućnosti koje nudi Služba za zapošljavanje, jer su na raspolaganju milioni sredstava namijenjenih upravo zapošljavanju i osposobljavanju.

- Moramo biti svjesni da se globalna situacija na tržištu rada, kako u pogledu zaposlenosti tako i nezaposlenosti, mijenja gotovo iz dana u dan. Pravila koja su važila prije pet godina danas su većim dijelom zastarjela. Moramo biti prilagodljivi. Upravo ta fleksibilnost, spremnost da učimo i usavršavamo se, jeste putokaz ka budućnosti punoj zaposlenih i zadovoljnih građana - rekao je Uk, saopćeno je iz Službe za protokol i press Kantona Sarajevo.