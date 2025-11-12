Nova banka otvorila Filijalu Jajce.

Nova banka otvorila je Filijalu Jajce, na adresi Kulina bana 1, čime je dodatno ojačala svoje prisustvo na tržištu Bosne i Hercegovine i potvrdila opredjeljenje da bude bliže svojim korisnicima i zajednici u kojoj posluje.
Filijalu su svečano otvorili Mladen Čulić, član Uprave Nove banke, i Edin Hozan, načelnik Općine Jajce, koji su zajedničkim presijecanjem vrpce simbolično označili početak rada nove poslovnice.
Nova banka danas posluje na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine, sa više od 700 zaposlenih, preko 90 poslovnica i preko 165 bankomata, pružajući podršku građanima, privredi i lokalnim zajednicama. Samo u ovoj godini otvorene su filijale u Posušju, Tešnju, Srebreniku, na sarajevskoj Aveniji i u Kotor Varošu, a sada se toj mreži pridružuje i Jajce.
„Naša strategija širenja vrlo je jasna: otvaramo poslovnice tamo gdje prepoznajemo potrebu građana i privrede za pouzdanim partnerom. Jajce je grad koji ima snažan ekonomski potencijal i ljude koji vjeruju u svoj kraj, a to su upravo vrijednosti koje i Nova banka njeguje“, poručio je Mladen Čulić, član Uprave Nove banke.
Načelnik Općine Jajce, Edin Hozan, izrazio je zadovoljstvo otvaranjem Nove banke u ovoj općini, ističući da dolazak nove finansijske institucije znači i dodatnu vrijednost za lokalnu zajednicu: „Jajce je oduvijek bilo otvoren grad, dobar domaćin privrednicima i investitorima. Siguran sam da će Nova banka doprinijeti razvoju lokalne privrede i pružiti našim građanima još kvalitetniju uslugu.“
Otvaranjem Filijale Jajce, Nova banka još jednom je potvrdila da svoju poslovnu filozofiju temelji na vrijednostima povjerenja, integriteta i društvene odgovornosti. Povodom svečanog događaja, Banka je uručila dvije donacije lokalnim udruženjima koja svojim radom doprinose zajednici: Udruženju/Udruzi penzionera/umirovljenika Općine Jajce i Udruženju Kapljice rasta „Vodopad ljubavi“.
Nova poslovnica opremljena je u skladu sa standardima savremenog bankarstva i pruža sve usluge iz ponude Banke, od otvaranja računa, štednje, kreditnih i platnih proizvoda, do savjetovanja i podrške građanima i pravnim licima. U sklopu filijale nalazi se i bankomat dostupan 24 časa dnevno, sedam dana u sedmici, čime je korisnicima obezbijeđena potpuna dostupnost usluga.
Otvaranjem Filijale Jajce, Nova banka nastavlja da gradi mostove povjerenja sa lokalnim zajednicama, potvrđujući da ostaje posvećena svojoj misiji, da bude banka bliska ljudima, koja razumije njihove potrebe i podržava njihov razvoj.