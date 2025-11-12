Nova banka otvorila Filijalu Jajce.

Nova banka otvorila je Filijalu Jajce, na adresi Kulina bana 1, čime je dodatno ojačala svoje prisustvo na tržištu Bosne i Hercegovine i potvrdila opredjeljenje da bude bliže svojim korisnicima i zajednici u kojoj posluje.

Filijalu su svečano otvorili Mladen Čulić, član Uprave Nove banke, i Edin Hozan, načelnik Općine Jajce, koji su zajedničkim presijecanjem vrpce simbolično označili početak rada nove poslovnice.

Nova banka danas posluje na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine, sa više od 700 zaposlenih, preko 90 poslovnica i preko 165 bankomata, pružajući podršku građanima, privredi i lokalnim zajednicama. Samo u ovoj godini otvorene su filijale u Posušju, Tešnju, Srebreniku, na sarajevskoj Aveniji i u Kotor Varošu, a sada se toj mreži pridružuje i Jajce.