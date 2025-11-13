Čengić: Ne može se očekivati značajno povećanje minimalca u 2026.

Predsjednik Ekonomsko-socijalnog vijeća Federacije BiH Safudin Čengić izjavio je danas u Sarajevu da se ne može očekivati značajno povećanje minimalca u 2026.

Dodao je da će na sjednici ESV-a koja će biti održana 26. novembra između ostalog biti razmatrani i načini za povećanje minimalne plate za narednu godinu u Federaciji BiH.

Čengić je istakao da bez povećanja proizvodnje, izvoza i ukupne poslovne aktivnosti ne možemo očekivati da povećanje minimalne plate bude značajno za uposlenike.

- Mi moramo imati kvalitetan proizvod i izvoziti da bi stvarali novu vrijednost kako bi na bazi toga isplatili uposlenike - naveo je Čengić.