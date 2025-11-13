Na konferenciji u Sarajevu prezentirani izazovi i prilike za bh. privredu u 2026. godini: Učestvovao premijer Nikšić

Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine organizovalo je danas poslovnu konferenciju „Ekonomske reforme i industrijska perspektiva: Izazovi i prilike bh. privrede u 2026. godini“.

Konferencija je organizovana u okviru projekta „Jačanje zaštite ljudskih prava u aktivnostima poslovnog sektora BiH“ koji implementira Udruženje poslodavaca u FBiH i Unija poslodavaca RS-a, a uz finansijsku podršku Evropske unije.

Veliki broj aktera

Potpredsjednik Uduženja poslodavaca FBiH Bariša Šušnjar kazao je da će na konferenciji biti riječi o izazovima i prilikama za privredu u 2026. godini, te da će govoriti veliki broj sudionika iz različitih sfera društva, kako bi okupljeni prikupili što više informacija i kako bi donijeli zajedničke zaključke.

- Stavovi i ciljevi Udruženja poslodavaca su da povećamo konkurentnost naših preduzeća posebno po pitanju izvoza, te rasterećenje fiskalnih i parafiskalnih nameta. Očekujemo pravovremene informacije kako bi na vrijeme mogli planirati naše aktivnosti i budžete. Jedan od najvećih izazova poslodavaca je da sve teže pronalaze adekvatnu radnu snagu, tako da je na današnjoj konferenciji i to jedna od tema. Bit će riječi i o zelenoj tranziciji i evropskim regulativama, jer je to jedan od faktora koji bh. izvoznike čini manje konkuretnim – rekao je Šušnjar.

Predsjednik Ekonomsko-socijalnog vijeća FBiH Safudin Čengić napominje da je period deindustrializacije koja je provedena u BiH doveo do uništenja određenih privrednih subjekata, dok je proces privatizacije, također, donio gubitak privrednih subjekata, ali i gubitak radnih mjesta. Čengić je istaknuo da je u zadnje vrijeme zbog svega što se dešava veliki broj mladih i stručnih kadrova napustio BiH, iz razloga što je BiH masovno ušla u pružanje usluga, a najmanje u proizvodnju.

- Moramo se sada okrenuti proizvodnji, naći način kako da stimulišemo one koji otvaraju objekte, odnosno proizvodne pogone koji zapošljavaju značajan broj radnika i na kraju krajeva koji izvoze proizvode, jer bez nove vrijednosti teško da ćemo stvoriti društvo blagostanja. Zbog toga bi današnja konferencija trebala jasne upute dati u kom pravcu da idemo dalje. Vlada treba da donose zakonska akta kojima će mijenjati poslovni ambijent i stvoriti infrastrukturu kako bi poslodavci i ulagači došli i ulagali svoj kapital, a sindikati zajedno sa poslodavcima treba da razmotri način kako vratiti u BiH one koji su otišli i na kraju krajeva da poslodavci ulože vlastiti kapital u nove pogone – izjavio je Čengić.

Premijer Federacije BiH Nermin Nikšić je kazao da je na današnjoj sjednici ekonomsko-socijalnog vijeća socijalnim partnerima, poslodavcima i predstavnicima sindikata, prezentiran tekst zakona o fiskalizaciji finansijskih transakcija u Federaciji Bosne i Hercegovine, koji bi početkom sedmice trebao da ide na sjednicu Vlade, a nakon toga u parlamentarnu proceduru, kako bi stupio na snagu 1. januara.

- Nakon šest mjeseci prilagođavanja i testiranja, od prvog jula svi oni na koje se taj zakon odnosi ušli bi u sistem PDV-a i fiskalizacije i na taj način bismo došli u poziciju da sivu ekonomiju sredimo na najmanju moguću mjeru – rekao je Nikšić.

Premijer napominje da, prema procjenama Međunarodnih finansijskih institucija, 18,6 posto bruto društvenog proizvoda otpada na sivu ekonomiju te da su Albanija i BiH u samom vrhu među zemljama koje se suočavaju s tim problemom.

- Nikad se sigurno siva ekonomija neće potpuno eliminisati, ali će se stvoriti pretpostavke da se svede na najmanju mjeru kako bi se moglo ići u dalje procese fiskalnih reformi. Ono što je posebno bitno za poslodavce, naravno i za radnike, to je da bi se stvorile pretpostavke i za drugi dio smanjivanja doprinosa – dodao je.

Razvoj industrije

Ekonomista Ante Domazet prezentirao je rezultate istraživanja o razvoju industrije u periodu od 2013. do 2024. godine u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Domazet napominje da je osnovna ideja istraživanja bila da se pokaže da je taj razvoj bio do 2019. prilično dinamičan, dok od 2019. nastupa stagnacija, te da razvoj industrije u budućnosti nije moguć bez uvođenja takozvanih industrijskih politika koje bi Federacija BiH trebala da što prije razradi i počne implementirati.

Predsjednik Saveza samostalnih sindikata BiH Samir Kurtović ističe da je današnja konferencija odlična prilika da Sindikat pokaže kako i na koji način zaštititi prava radnika.

- Mi smo tu da zaštitimo i poboljšamo prava svih radnika iz realnog i javnog sektora – rekao je Kurtović.

Konferencija je okupila poslodavce, predstavnike institucija vlasti, sindikata, međunarodnih i domaćih organizacija i akademske zajednice, s ciljem sagledavanja ključnih izazova i perspektiva razvoja industrije i ekonomije u Bosni i Hercegovini, te usklađivanja pravaca djelovanja u kontekstu europskih integracija i reindustrijalizacije.

Na konferenciji su predstavljene i Procjene implementacije Vodećih načela o poslovanju i ljudskim pravima Ujedinjenih naroda u biznis sektoru BiH (UNGPBHR) i preporuke iz Procjene, a koja je sprovedena u okviru Projekta "Jačanje zaštite ljudskih prava u aktivnostima biznis sektora u BiH".