Rusija donijela odluku u vezi s NIS-om: Spremni da omoguće prelazak vlasništva na treću stranu

Ruski vlasnici Naftne industrije Srbije (NIS) donijeli su odluku da prepuste kontrolu nad kompanijom trećem licu, kako bi se omogućilo produžavanje licence za rad i spriječilo potpuno sprovođenje američkih sankcija, saznaje Tanjug.

Kako se navodi, ruska strana je 11. novembra podnijela zvaničan zahtjev američkom Ministarstvu finansija (OFAC), uz podršku države Srbije. U zahtjevu je istaknuto da je Rusija spremna da:

- odustane od svog uticaja i kontrole nad NIS-om,

- omogući prelazak vlasništva na treću stranu,

- time omogući da NIS nastavi da funkcioniše bez pritiska sankcija.

Međutim, i pored ove odluke ruske strane, OFAC je procijenio da odobravanje takvih transakcija ne bi bilo u skladu sa američkom politikom, jer ne bi dovoljno doprinijelo cilju – potpunom prekidu ruskog vlasništva nad NIS-om. Zato je ovaj dio zahtjeva odbijen.