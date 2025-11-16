U Dubaiju otvoren najviši hotel na svijetu

U Dubaiju je otvoren hotel "Ciel Dubai Marina", koji je zvanično priznat kao najviši hotel na svijetu.

- Prvi gosti su se prijavili u "Ciel Dubai Marina", najviši hotel na svijetu. Sa 377 metara visine, viši je od hotela "Gevora" od 356 metara, koji se takođe nalazi u Dubaiju - prenosi list iz Ujedinjenih Arapskih Emirata "Nacional".

Hotel ima 82 sprata i raspolaže sa 1.004 sobe i apartmana, a u njemu se nalazi i najviši bazen bez ivice na svijetu, na 76. spratu - 310 metara iznad grada, dok se spa centar i teretana, koji rade 24 sata dnevno, prostiru na 61. spratu.

Spa centar je upotpunjen najsavremenijom teretanom koja radi 24/7, dok će gosti hotela mogu uživati ​​i u besplatnom transferu do Soluna Beach Cluba na Palm Jumeirahu.

U Dubaiju se trenutno nalazi osam od deset najviših hotela na svijetu, među kojima je i kultni "Burdž al Arab" u obliku jedra, koji sa svojim tornjem dostiže visinu od 321 metra.

Rob Burns, izvršni direktor The First Group, na otvorenju je kazao da je izuzetno ponosan na ovaj projekat.

- Ciel predstavlja značajan razvojni projekat koji jača poziciju Dubaija kao globalnog centra za turizam i poslovna putovanja. Sa 377 metara visine, hotelski toranj će redefinirati ugostiteljstvo više klase, spajajući inovacije, luksuz i kreativnost kroz svoj upečatljiv dizajn, sadržaje svjetske klase i prekrasne poglede - kazao je.

U 2024. godini, grad je dočekao preko 17 miliona međunarodnih posjetilaca. Očekuje se da će hotel privući snažnu međunarodnu potražnju, posebno tokom vrhunca zimske sezone u Dubaiju.

Rezervacije su sada otvorene, a očekuje se da će objekat postati ključna destinacija za poslovne putnike.