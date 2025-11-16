Samsung planira uložiti 310 milijardi dolara u umjetnu inteligenciju

Južnokorejski konglomerat Samsung najavio je plan ulaganja od 310 milijardi dolara u narednih pet godina, fokusirajući se prvenstveno na tehnologije koje pokreću umjetnu inteligenciju.

Petogodišnji investicioni paket obuhvata izgradnju novog pogona za poluprovodnike, dizajniranog da zadovolji rastuću potražnju za memorijskim čipovima, saopšteno je iz Samsunga.

Planirano je da nova fabrika počne sa radom 2028. godine, prenosi AFP.

Glavna kompanija u okviru ove grupe, Samsung Electronics, već je danas jedan od vodećih svjetskih proizvođača memorijskih čipova i snabdjeva ključne komponente za industriju umjetne inteligencije i infrastrukturu na kojoj se ona oslanja.

Južna Koreja je, osim Samsunga, domaćin i kompanije SK Hynix, još jednog značajnog igrača na globalnom tržištu poluprovodnika.