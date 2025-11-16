Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

U NAREDNIH PET GODINA

Samsung planira uložiti 310 milijardi dolara u umjetnu inteligenciju

Petogodišnji investicioni paket obuhvata izgradnju novog pogona za poluprovodnike, dizajniranog da zadovolji rastuću potražnju za memorijskim čipovima

Samsung planira uložiti 310 milijardi dolara u umjetnu inteligenciju. Platforma X

M. Až.

16.11.2025

Južnokorejski konglomerat Samsung najavio je plan ulaganja od 310 milijardi dolara u narednih pet godina, fokusirajući se prvenstveno na tehnologije koje pokreću umjetnu inteligenciju.

Petogodišnji investicioni paket obuhvata izgradnju novog pogona za poluprovodnike, dizajniranog da zadovolji rastuću potražnju za memorijskim čipovima, saopšteno je iz Samsunga.

Planirano je da nova fabrika počne sa radom 2028. godine, prenosi AFP.

Glavna kompanija u okviru ove grupe, Samsung Electronics, već je danas jedan od vodećih svjetskih proizvođača memorijskih čipova i snabdjeva ključne komponente za industriju umjetne inteligencije i infrastrukturu na kojoj se ona oslanja.

Južna Koreja je, osim Samsunga, domaćin i kompanije SK Hynix, još jednog značajnog igrača na globalnom tržištu poluprovodnika.

# UMJETNA INTELIGENCIJA
# SAMSUNG
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.