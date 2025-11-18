Slovački investitor u BiH gradi "fabriku budućnosti"

Slovačka kompanija SHP grupa, jedan od najvećih proizvođača higijenske konfekcije u regionu i vlasnik brendova Paloma i Harmony, pokreće veliki investicijski ciklus u Bosni i Hercegovini, piše BiznisInfo.ba.
Njihova banjalučka kompanija SHP Celex, koja u BiH posluje od 2002. godine kada je privatizovala nekadašnji “Celeks”, planira izgradnju nove, najmodernije fabrike papira u okviru industrijskog kompleksa u poslovnoj zoni Incel.
Kompanija je već podnijela zahtjev za prethodnu procjenu uticaja na životnu sredinu, što je važan korak u realizaciji projekta. Važno je naglasiti da će nova fabrika u procesu proizvodnje reciklirati vlastiti tehnološki otpad.
Nova fabrika kapaciteta 195 tona papira dnevno
Projekt, nazvan “Nova generacija”, podrazumijeva izgradnju potpuno nove hale i instaliranje vrhunske tehnologije sposobne da proizvodi 195 tona papira dnevno.
Nova mašina biće tipa Crescent former, s maksimalnom brzinom do 2000 metara u minuti i širinom papira od 5500 mm – što je standard najmodernijih evropskih postrojenja.
Planirane gramature papira kreću se od 13 do 40 g/m2, a fokus će biti na proizvodima higijenske konfekcije najvišeg kvaliteta.
SHP Celex najavljuje značajan iskorak u tehnološkom i ekološkom smislu. Koristit će se 100% primarna celulozna vlakna; kompletna priprema pulpe biće u novom, energetski efikasnom postrojenju; u procesu će se reciklirati vlastiti tehnološki otpad, čime se smanjuje pritisak na životnu sredinu.
Investicija koja mijenja industrijski pejzaž
Nova fabrika biće izgrađena u krugu postojećeg industrijskog kompleksa, a postojeći objekti će biti djelimično rekonstruisani i pretvoreni u skladišta jumbo rola.
Projekat uključuje:
izgradnju hale za mašinu,
postrojenje za pripremu pulpe,
skladišne kapacitete,
nove saobraćajne rute i parking zone,
dvije integrisane kamionske vage,
obezbijeđeno gradilište i pristupne puteve za sve službe, uključujući vatrogasce.
Najbliže stambene zgrade udaljene su oko 500 metara od lokacije, a kompleks se nalazi uz lijevu obalu Vrbasa, unutar poslovne zone Incel.
Značaj projekta za Banja Luku i cijelu BiH
Investicija SHP grupe predstavlja jedan od najvećih industrijskih projekata u sektoru prerade papira u BiH u posljednje dvije decenije. Modernizacija bi:
povećala ukupne kapacitete i konkurentnost domaće industrije,
otvorila nova radna mjesta,
stvorila stabilniju i ekološki prihvatljiviju proizvodnju,
učvrstila poziciju SHP grupe kao lidera u regiji.
S obzirom na snagu brendova Paloma i Harmony, nova tehnologija omogućit će kompaniji da dodatno proširi tržište i poveća udio izvoza.