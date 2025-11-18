Slovački investitor u BiH gradi "fabriku budućnosti"

Slovačka kompanija SHP grupa, jedan od najvećih proizvođača higijenske konfekcije u regionu i vlasnik brendova Paloma i Harmony, pokreće veliki investicijski ciklus u Bosni i Hercegovini, piše BiznisInfo.ba.

Njihova banjalučka kompanija SHP Celex, koja u BiH posluje od 2002. godine kada je privatizovala nekadašnji “Celeks”, planira izgradnju nove, najmodernije fabrike papira u okviru industrijskog kompleksa u poslovnoj zoni Incel.

Kompanija je već podnijela zahtjev za prethodnu procjenu uticaja na životnu sredinu, što je važan korak u realizaciji projekta. Važno je naglasiti da će nova fabrika u procesu proizvodnje reciklirati vlastiti tehnološki otpad.

Nova fabrika kapaciteta 195 tona papira dnevno

Projekt, nazvan “Nova generacija”, podrazumijeva izgradnju potpuno nove hale i instaliranje vrhunske tehnologije sposobne da proizvodi 195 tona papira dnevno.

Nova mašina biće tipa Crescent former, s maksimalnom brzinom do 2000 metara u minuti i širinom papira od 5500 mm – što je standard najmodernijih evropskih postrojenja.