Novi Grad Sarajevo: Potpisano 29 ugovora o sufinansiranju troškova početnika u biznisu

Općina Novi Grad Sarajevo danas je potpisala ugovore sa novih 29 korisnika poticajne mjere “Sufinansiranje troškova početnika u biznisu”.

Riječ je o stanovnicima općine Novi Grad Sarajevo koji su u 2025. registrovali svoj mali biznis.

Pomoćnik općinskog načelnika za privredu i lokalni ekonomski razvoj Emir Dedović izjavio je da taj projekt provode već osmu godinu i da su im u fokusu obrtnici, trgovci i ugostitelji koji su registrovali djelatnost kao fizička lica.

Dodao je da će u narednoj godini pokušati proširiti obuhvat i na pravna lica, iako je to u nadležnosti viših nivoa vlasti.

- Nastojimo da im pomognemo u prve dvije godine poslovanja kad su u pitanju davanja prema državi, što se dosad pokazalo kao dobar model - rekao je Dedović.

Jedna od korisnica projekta je i Andrea Čurea Čengić koja je registrovala obrt za poslovno savjetovanje i koja je istakla da je trebalo hrabrosti za taj potez, te da će joj mjere Općine pomoći da prebrodi početak.

Adelina Tabaković koja je pokrenula centar za nutricionizam i dijetetiku priznala je da je pčetak bio izazovan ali da je uz pomoć Općine pokretanje biznisa bilo jednostavnije.

Općina je za mjere podrške izdvojila ukupno 7.200 KM, a korisnicima će sredstva biti isplaćivana kvartalno.