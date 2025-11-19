Ovo je najbogatiji biznismen na Zapadnom Balkanu

Forbes je nedavno objavio listu najbogatijih milijardera na svijetu potvrđujući da Albanija prvi put ima predstavnika na ovoj rang listi.

Albanija od ove godine ima svog prvog milijardera, a to je Samir Mane, koji je stekao procijenjeno bogatstvo od 1,4 milijarde dolara od ulaganja u trgovačke centre, prodavnice elektronike i luksuzne nekretnine širom Balkana.

Radi se o biznismenu koji se nalazi na 2.356. mjestu najbogatijih ljudi svijeta. Samir Mane je, kako piše Forbes, najbogatiji biznismen na Zapadnom Balkanu.

Njegova priča se ističe kao primjer balkanskih poduzetnika koji su uspjeli da se uzdignu iz skromnih početaka i kreiraju bogatstvo koje se proteže izvan nacionalnih granica, pomažući u transformaciji ekonomije i uspostavljajući model za buduće poduzetnike u regiji.

Samir Mane, koji je sada vlasnik Balfin Grupe, započeo je svoju karijeru nakon što je napustio Albaniju 1991. godine, kada se komunistički režim urušavao, a zemlja se suočavala s izvanrednim ekonomskim poteškoćama. Preselio se u Austriju kao imigrant, gdje je počeo sticati iskustvo potrebno za pokretanje svog poduzetničkog putovanja.