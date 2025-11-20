ZDK i SBK jačaju privrednu saradnju: Ministri najavili zajedničke aktivnosti

Ministar za privredu Zeničko-dobojskog kantona Samir Šibonjić posjetio je ministra privrede Srednjobosanskog kantona Sedžada Milanovića. To je prvi put da su se čelnici ta dva važna ministarstva službeno sastali i razgovarali o jačanju privredne saradnje susjednih kantona.

- Razgovarali smo o mogućnostima intenziviranja ekonomske saradnje između dva kantona. Zeničko-dobojski kanton, kao centar industrije i kičma privrede Bosne i Hercegovine, spreman je da zajedno sa Srednjobosanskim kantonom razvija privredne i infrastrukturne projekte. Moramo ujediniti snage kako bismo bili još konkurentniji na tržištu i zanimljiviji domaćim i stranim investitorima. Naša dva kantona itekako imaju mnogo toga za ponuditi - kazao je ministar Šibonjić.

Kako navodi Ministarstvo za privredu ZDK u saopćenju za javnost koje prenosi Press služba ZDK, dva ministra dogovorila su da u narednom periodu organizuju niz sastanaka stručnih timova, koji će imati zadatak trasirati put budućem zajedničkom razvoju.