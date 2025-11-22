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NEOČEKIVAN RASPLET

Milijarderi žele preuzeti imovinu ruske naftne kompanije širom svijeta

Na listi mogućih kupaca Lukoilove međunarodne imovine već se nalaze i veliki naftni koncerni

Lukoil. AP

A. O.

22.11.2025

Konglomerat Međunarodna holding kompanija (International Holding Company – IHC) iz Ujedinjenih Arapskih Emirata potvrdio je u petak da je pokazao interes za kupovinu inozemne imovine ruske kompanije Lukoil, te da je o tome obavijestio i američko ministarstvo finansija.

Na listi mogućih kupaca Lukoilove međunarodne imovine već se nalaze i veliki naftni koncerni Ekson Mobil (ExxonMobil) i Ševron (Chevron), kao i američki investicijski fond Karlajl (Carlyle). Interes potencijalnih investitora dodatno je porastao nakon što je američko ministarstvo finansija produžilo rok za završetak transakcija s Lukoilom do 13. decembra.

Na upit agencije Reuters, iz IHC-a su odgovorili da jesu izrazili zanimanje za Lukoilovu inozemnu imovinu, ali bez navođenja detalja.

IHC je najveća burzovno uvrštena kompanija iz UAE-a, a njen čelnik je šeik Tahnun bin Zajed Al Nahjan (Tahnoon bin Zayed Al Nahyan), brat predsjednika Emirata i savjetnik za nacionalnu sigurnost. On ujedno upravlja i s dva državna investicijska fonda u UAE-u.

Konglomerat IHC prisutan je u brojnim sektorima – od zdravstva i energetike, preko nekretnina i poljoprivrede, pa do rudarstva – te ulaže širom svijeta, uključujući SAD, Indiju, Latinsku Ameriku i afričke zemlje.

Šeik Tahnun posjeduje i privatnu investicijsku grupu Kraljevska grupa (Royal Group), koja ima 61,2 posto udjela u IHC-u.

Ruske kompanije također ulažu znatne iznose u Ujedinjene Arapske Emirate, a vrijednost njihove imovine u zemlji na obali Hormuškog moreuza, prema navodima ruskog Interfaksa, već je prešla jedan bilion rubalja (oko 12,6 milijardi dolara), što je izjavio čelnik ruske savezne poreske uprave Danil Jegorov.

Izvršni direktor IHC-a izjavio je za Reuters da bi se ulaganja kompanije u narednih godinu i po mogla kretati između 30 i 35 milijardi dolara, finansirana kombinacijom duga i vlasničkog kapitala.

Rusija i Ujedinjeni Arapski Emirati u avgustu su potpisali sporazum o trgovini uslugama i investicijama s ciljem produbljivanja ekonomske saradnje, dok su početkom godine dvije države zaključile i sporazum o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, koji bi trebao stupiti na snagu u januaru 2026. Paralelno s tim, Rusija je u novembru uklonila UAE sa svoje liste poreskih oaza.

# BIZNIS
# UAE
# EKONOMIJA
# LUKOIL
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