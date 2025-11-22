Milijarderi žele preuzeti imovinu ruske naftne kompanije širom svijeta

Konglomerat Međunarodna holding kompanija (International Holding Company – IHC) iz Ujedinjenih Arapskih Emirata potvrdio je u petak da je pokazao interes za kupovinu inozemne imovine ruske kompanije Lukoil, te da je o tome obavijestio i američko ministarstvo finansija.

Na listi mogućih kupaca Lukoilove međunarodne imovine već se nalaze i veliki naftni koncerni Ekson Mobil (ExxonMobil) i Ševron (Chevron), kao i američki investicijski fond Karlajl (Carlyle). Interes potencijalnih investitora dodatno je porastao nakon što je američko ministarstvo finansija produžilo rok za završetak transakcija s Lukoilom do 13. decembra.

Na upit agencije Reuters, iz IHC-a su odgovorili da jesu izrazili zanimanje za Lukoilovu inozemnu imovinu, ali bez navođenja detalja.

IHC je najveća burzovno uvrštena kompanija iz UAE-a, a njen čelnik je šeik Tahnun bin Zajed Al Nahjan (Tahnoon bin Zayed Al Nahyan), brat predsjednika Emirata i savjetnik za nacionalnu sigurnost. On ujedno upravlja i s dva državna investicijska fonda u UAE-u.

Konglomerat IHC prisutan je u brojnim sektorima – od zdravstva i energetike, preko nekretnina i poljoprivrede, pa do rudarstva – te ulaže širom svijeta, uključujući SAD, Indiju, Latinsku Ameriku i afričke zemlje.

Šeik Tahnun posjeduje i privatnu investicijsku grupu Kraljevska grupa (Royal Group), koja ima 61,2 posto udjela u IHC-u.