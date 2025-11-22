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VAŽAN KORAK

Slovenija pokreće postupak za povrat PDV-a bh. prijevoznicima

Republika Slovenija će diplomatskim putem obavijestiti Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine da potvrđuje ispunjenje uslova

Prijevoznici u BiH. Facebook

A. O.

22.11.2025

Ministarstvo finansija Republike Slovenije odgovorilo je Ministarstvu finansija i trezora Bosne i Hercegovine povodom inicijative ministra Srđana Amidžića za uspostavljanje reciprociteta u povratu PDV-a bh. prijevoznicima.

U zvaničnom dopisu, Slovenija potvrđuje da će pokrenuti postupak utvrđivanja da li su ispunjeni uslovi za reciprocitet.

Nakon zvanične potvrde, bh. prijevoznici uskoro će moći ostvariti pravo na povrat PDV-a plaćenog u Sloveniji.

- Republika Slovenija će diplomatskim putem obavijestiti Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine da potvrđuje ispunjenje uslova reciprociteta i utvrdit će datum od kojeg će se reciprocitet primjenjivati. Od tog datuma, poreski obveznici, registrovani u Bosni i Hercegovini , imat će pravo da traže povrat PDV-a plaćenog u Sloveniji - stoji između ostalog u dopisu iz Ministarstva finansija Republike Slovenije.

Ovo predstavlja važan korak u zaštiti prava bh. prijevoznika i otvara put za ostvarivanje ravnopravnog tretmana u povratu PDV-a u državama članicama EU.

# SRĐAN AMIDŽIĆ
# BIH
# SLOVENIJA
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