Završena dionica autoputa Putnikovo Brdo – Medakovo

Osam i po kilometara duga dionica autoputa Putnikovo Brdo – Medakovo na Koridoru 5C zvanično je završena, saopćila je kompanija Euro-asfalt koja je gradila ovu novu trasu.
- Naša operativa se tokom gradnje ove dionice suočavala s brojnim izazovima, uključujući i nailazak na vrijedne arheološke iskopine, zbog čega je dolazilo do manjih korekcija projekta i pomjeranja pojedinih objekata, poput mostova. Trenutno se izvode završni radovi na čišćenju dionice - naveli su iz kompanije.
Na sjeveru se dionica Putnikovo Brdo – Medakovo nadovezuje na trasu Rudanka – Putnikovo Brdo 2, koja prolazi kroz entitet Republika Srpska. Početak dionice smješten je neposredno nakon izlaza iz tunela Putnikovo Brdo 2, na međuentitetskoj liniji, čime je osiguran neprekinut tok autoceste između dva entiteta.
Na južnom dijelu trasa se nastavlja na dionicu Medakovo – Ozimice, dužine 21,3 kilometra. Ova dionica uključuje izgradnju jedne petlje, dva dvostrana odmorišta, osam mostova i vijadukata, dva nadvožnjaka, petnaest podvožnjaka te tunela Crni Vrh dužine 2.200 metara.
Kombinacijom dionica Rudanka – Putnikovo Brdo 2, Putnikovo Brdo – Medakovo i Medakovo – Ozimice stvara se funkcionalna cjelina koja će omogućiti neprekidnu vožnju autocestom od Doboja do Žepča, značajno poboljšavajući saobraćajnu povezanost i potičući ekonomski razvoj regije.
Sredinom ove godine najavljeno je da će završetkom ovih dionica sjeverni dio Koridora 5C biti u potpunosti izgrađen do sredine 2026. godine, čime će se omogućiti brža i sigurnija putovanja te dodatno osnažiti privredni razvoj Bosne i Hercegovine.