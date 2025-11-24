Izvozno-uvozna banka SAD najavila investiciju od 100 milijardi dolara: Šta to znači za Južnu interkonekciju?

Izvozno-uvozna banka SAD najavila je kako će investirati 100 milijardi dolara kako bi ostvarila plan predsjednika SAD Donalda Trampa (Trumpa) za globalnu energetsku dominaciju. Fokus će biti i na Evropi. Direktor banke Džon Jovanović (John), a kojeg je Tramp imenovao na ovu poziciju u septembru, rekao je za Financial Times kako će vladina agencija finansirati napore za osiguranje američkih i savezničkih lanaca snabdijevanja ključnim mineralima, nuklearnom energijom. - Banka se vratila na velika vrata i otvorena je za poslovanje. Fokus bi bio na donošenju američkih energetskih 'molekula' u svaki kutak svijeta te na rješavanju problema prevelikog oslanjanja Zapada na ključne lance snabdijevanja mineralima koji više nisu fer' - kazao je Jovanović.

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Ova banka je samo jedna od agencija američke vlade koje je Bijela kuća zadužila za podršku energetskim i mineralnim projektima u nastojanju da se razvije domaća industrija i ojačaju zapadni lanci snabdijevanja. Ranjivost robnih tokova naglo je izražena uvođenjem kineskih ograničenja izvoza rijetkih zemnih metala i magneta ove godine, kao i energetskom krizom u Evropi nakon potpune ruske invazije na Ukrajinu. Jovanović je rekao da će rani poslovi banke uključivati garanciju osiguranja kredita za četiri milijarde dolara prirodnog plina koji Egipat isporučuje njujorška robna grupa Hartree Partners te kredit od 1,25 milijardi dolara za gigantski rudnik bakra i zlata Reko Diq koji razvija Barrick Mining u Pakistanu. Odobrena sredstva Banka je saopćila da je odobrila 8,7 milijardi dolara novih transakcija u 12 mjeseci, zaključno s krajem septembra. To ne uključuje kredit od 4,7 milijardi dolara koji je ponovo odobren u martu za podršku projektu tečnog prirodnog plina (LNG) u Mozambiku, koji predvodi francuska kompanija TotalEnergies. Osim toga, banka ima još 100 milijardi dolara za raspoređivanje na nove projekte. Južna interkonekcija Najave iz Američke Izvozno-uvozne banke podudaraju se i sa posljednjim informacijama vezanim za projekat Južne interkonekcije u Bosni i Hercegovini. Američki zvaničnici, uključujući ministra unutrašnjih poslova kao i ministra energetike, podržali su projekat Južne interkonekcije, a Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini na sastanku s političkim liderima u FBiH nagovijestili su moguću koncesiju na ovaj projekat.

Otpravnik poslova John Ginkel je na tom sastanku rekao kako postoji mogućnost da američka kompanija preuzme razvoj, izgradnju i upravljanje gasovodom čime bi se omogućilo brzo i efikasno provođenje projekta.