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AUTOCESTE FBIH

Teško da će tunel Prenj biti ugovoren do kraja godine

Zastupniku Šabanoviću odgovorili da je urađen idejni projekt

Tunel Prenj. Autoceste FBiH

Meliha Smajkic
Piše: Meliha Smajkic

24.11.2025

Iz JP „Autoceste FBiH“ su objavili javni oglas radi sporazumnog pribavljanja nekretnina potrebnih za izgradnju dionice autoceste tunel Prenj na Koridoru 5C, na osnovu Zakona o eksproprijaciji i Zakona o upravnom postupku. Podsjetimo, Vlada FBiH je utvrdila javni interes na toj dionici u junu ove godine te će se u tu svrhu pokrenuti postupak eksproprijacije uz naknadu vlasnicima. Poziv je upućen vlasnicima nekretnina na području Grada Mostara, u katastarskim općinama Podgorani II i Ravni za parcele upisane u zemljišne knjige koje se nalaze u obuhvatu buduće trase tunela Prenj.

Iz „Autocesta FBiH“ su za naš list iznosili da je posljednji mjesec ove godine definiran kao rok za dodjelu ugovora za tunel Prenj. Međutim, sudeći prema informacijama koje je na svom FB profilu objavio federalni zastupnik Haris Šabanović, taj rok će biti probijen.

Naime, na njegovo zastupničko pitanje u vezi s potpisom ugovora i početka gradnje tunela Prenj, iz „Autocesta FBiH“ su odgovorili da je završen idejni projekt tunela Prenj te da je pripadajuća dokumentacija predata Federalnom ministarstvu prostornog uređenja u svrhu dobivanja urbanističke saglasnosti.

- U toku su aktivnosti na izboru nadzora nakon čega se očekuje završetak tenderske procedure za izbor izvođača radova - naveli su iz „Autocesta FBiH“.

Faksimil odgovora Šabanoviću. Avaz

Šabanović je konstatirao kako je iz odgovora koji je dobio vidljivo da u vezi s projektom izgradnje tunela Prenj godinama nije urađeno apsolutno ništa.

- Godine najava, velikih obećanja, nekakvih termina početka radova ostali su puka politička obećanja - naveo je, između ostalog, Šabanović.

# AUTOCESTE FBIH
# TUNEL PRENJ
# BIH
# HARIS ŠABANOVIĆ
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