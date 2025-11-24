Izetbegović u Maglaju: Obećavamo duplo veće plaće i penzije za osam do deset godina

Govoreći o ulozi mladih u SDA i politici općenito, Izetbegović je istaknuo načelnika Općine Maglaj Maida Suljakovića, koji je, kako je kazao, vršnjak prve pobjede SDA iz 1990. godine: "Lično sam se potrudio da otvorim prostor mladima u SDA. U Predsjedništvu SDA sam kreirao dvije pozicije za mlađe od 35 godina. Naravno da će mladi s godinama postajati mudriji, iskusniji. Naročito u politici. Međutim, mladi donose i novu energiju. Oni su budućnost, na njima je perspektiva. Naše je da im prenesemo znanje. Mladi će zato uvijek dobijati šansu u SDA."

- Da nije bilo ZAVNOBiH-a, ne bi kasnije bilo nezavisnosti Bosne i Hercegovine. On nije bio savršen. Prije svega nije dovoljno priznao naš narod. Uvijek je bilo onih koji su računali na to da će nas vrijeme iscrpiti i da će se na kraju ova zemlja podijeliti. Kroz odluku o nezavisnosti je napravljen sljedeći veliki korak, ali smo dobili odgovor u vidu agresije. Nisu uspjeli da pobijede, nisu uspjeli da podijele BiH. Uslijedilo je čudo bosanskog otpora. Dejtonski mirovni sporazum ponovo nije bio savršen, ali smo ga dalje popravljali. RS je imala svoju vojsku, svoju graničnu službu, svoju obavještajnu službu, svoju službu za indirektno oporezivanje... Nije jednako ići ravnicom, čistim putem koji nije grbav, i ići makadamskim putem uzbrdo dok vam dvojica smetaju i usporavaju taj put. Upravo tako smo se kretali posljednjih 35 godina. Uložili smo ogroman napor i mislim da smo, uzimajući u obzir te otpore, napravili veliki posao. Uprkos svemu se krećemo naprijed - kazao je Izetbegović.

Prisutnima na tribini se obratio predsjednik SDA Bakir Izetbegović, koji je, odgovarajući na pitanja voditeljice programa, istaknuo da se uspjeh napravljen u Bosni i Hercegovini nakon agresije mjeri i na osnovu otpora koji mu je pružan.

Odgovarajući na pitanju o narednim općim izborima i političkim procesima nakon izbora, Izetbegović je kazao da će liderska stranka preuzeti odgovornost i imenovati kadrove na najodgovornije pozicije.

- Zadatak budućeg federalnog premijera će biti da nastavi dobar posao koji je radio Fadil Novalić. Kada je formirana njegova Vlada 2015. godine, obećao sam da ćemo u narednih deset godina proizvesti 100.000 radnih mjesta. Tada su se utrkivali razni novinari i analitičari da ismijavaju moju izjavu. I nije se desilo kako sam obećao jer mi smo 100.000 radnih mjesta proizveli za šest godina. To je učinilo da se jedna bolesna Federacija, kakvu je Nikšić ostavio Novaliću, izliječi. Sve ekonomske parametre je učinio pozitivnim. Naš cilj će biti prestanak siromaštva, bolji život za građane. U ovom trenutku jedna prosječna plaća u FBiH pokriva samo 50 posto potrošačke korpe. Kroz pet godina hoću da se to popravi za 50 posto, kroz deset godina za 100 posto. Obećavamo duplo veće plaće za osam do deset godina, duplo veće penzije za osam do deset godina. SDA to može uraditi - izjavio je Izetbegović.

Dodao je da su najsrušeniji dijelovi BiH nakon agresije bili oni u kojima su Bošnjaci većina, te da su upravo ti dijelovi danas najuspješniji, što je, kako je kazao, potvrda sposobnosti i znanja.

Govoreći o SDA-ovom prijedlogu Zakona o proporcionalnoj zastupljenosti, Izetbegović je kazao da se tom zakonu protive oni koji teže dominaciji i aparthejdu: "Ako se prepustite tome da vam neko da vaše pravo, nećete ga dobiti. Kada probate da se dignete iz te pozicije, onda će zagalamiti da težite dominaciji. Zakon je alat kojim se implementira Ustav, a Ustav je jasan. Cijela struktura vlasti mora biti u skladu sa strukturom stanovništva. Moramo napraviti alat sa sankcijama kojim će se kažnjavati one koji to ne budu provodili."

U zaključku svog obraćanja Izetbegović je naglasio važnost jedinstva, koje se "podriva djelovanjem stranih centara moći i obavještajnih službi": "Naše je da budemo kao otac u kući, da oprostimo neke loše stvari, a ne da ih zaboravimo, i da ujedinjujemo. Ova zemlja ima dva teška problema. Jedan je udar na njen ustavnopravni poredak i to je manji problem. Oni koji provode taj udar sebe iscrpljuju. Građani entiteta RS mnogo lošije žive u odnosu na građane FBiH. Tu nam je potrebna sloga u jednom probosanskom bloku. Moramo napraviti snažan blok koji neće dopustiti da nam ubacuju virus podjela. Drugi, veći problem, koji se teško liječi jeste starenje stanovništva. Mladi ljudi odlaze, zapošljavaju se tamo gdje je sigurnije, gdje je veća plaća. Nedovoljno se rađamo. Postajemo polako zemlja staraca. Zato je to teže rješiva bolest. Tu nam treba taj snažan, ujedinjen probosanski blok i dijaspora. Pola snage, naše vitalnosti, naših mladih i sposobnih ljudi je izašlo iz BiH. Diljem svijeta su rasuti. To je ogromna snaga. Naši ljudi u iseljeništvu mogu promijeniti smjer kretanja države. Nemamo ni naftu ni dijamante, ali imamo ljude. Imali smo borce koji su odbranili zemlju. Sada imamo privrednike, ljude koji su stasali u teškim okolnostima i kojima je potrebna naša podrška. Potrebna nam je infrastruktura, da se cestovno bolje povežemo. Ako iskombinujemo svu tu snagu, mi to možemo."

Na tribini su se također obratili i predsjednik KO SDA ZDK Nermin Mandra, predsjednik OO SDA Maglaj Enes Sejmenović, premijer ZDK Nezir Pivić i načelnik Općine Maglaj Maid Suljaković.

Izetbegović se prije tribine sastao sa članovima Izvršnog odbora OO SDA Maglaj, te je položio cvijeće i proučio Fatihu na Centralnom spomen obilježju šehidima i poginulim borcima.