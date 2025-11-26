Dragan Jurković, načelnik Neuma, za "Avaz": Želimo sezonu dužu do stotinjak dana

Iako će „sunce i more“, vjerovatno, biti njihov najveći turistički proizvod, u našem jedinom gradu na moru žele razvijati svoju ponudu kako bi Neum postao cjelogodišnja turistička destinacija. Tako će po prvi put u pet neumskih, najvećih hotela biti organiziran doček Nove godine, a rezervacije su već počele stizati.

Budući da ovaj gradić ima sjajne uvjete za kongresni turizam, koji se nakon pandemije vratio u svom punom kapacitetu, kongresi, seminari, konferencije, razne edukacije, Neum i nakon glavne turističke sezone bilježi značajan broj dolazaka.

- Budući da 90 posto svoga gospodarstva Neum zasniva na turizmu, upravo se želimo kretati u smjeru cjelogodišnje ponude, odnosno sadržaja kako bi turistička sezona trajala puno više od stotinjak dana. I ove godine organizirat ćemo Advent u Neumu, a od naredne ćemo to podići na znatno višu razinu, kao što namjeravamo u saradnji s našim hotelima organizirati javni doček Nove godine. Vjerujemo da bi to privuklo puno veći broj gostiju – kaže za „Dnevni avaz“ Dragan Jurković, načelnik Neuma.

Podsjeća da su nedavno održali manifestaciju „Dani berbe maslina“ s ciljem promocije zaleđa Neuma, ali i kao jednu aktivnost koju žele stalno imati u svojoj turističkoj ponudi.

- To je jedna agroturistička priča koju ćemo u saradnji s Turističkom zajednicom Neuma dalje razvijati – naglašava Jurković.