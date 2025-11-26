Kroz prvu fazu u Techstarsov program kvalificiralo se 10 bh. startupova

Za desetosedmični predakcelerator Techstars Founder Catalyst kroz oštre kriterije kvalifikovalo se deset osnivača startupa iz Bosne i Hercegovine.
Iz Techstars Sarajevo su saopćili da je riječ o ambicioznom projektu, kojim je domaćem startup ekosistemu ponuđen jedinstven pristup alatima i mentorstvu, pomaže da izoštre svoju priču, potvrde usklađenost proizvoda i tržišta, povežu se s globalnim osnivačima, ubrzaju rast i savladaju naredne korake za obezbjeđivanje finansiranja. Dakle, to su strategija, pristup mreži znanja i zamah koji je potreban za napredak.
U završnici programa su spremni za novu fazu razvoja svojih startupa, a o sadržaju i kvalitetu programa govorio je Anur Bećirović, osnivač startupa koji digitalizira rad psihoterapeuta i pomaže im da rade "pametnije, a ne više".
Kao ključni motiv za pokretanje startupa naveo je osjećaj da želi stvoriti nešto svoje, s realnim utjecajem na živote ljudi. Kroz Techstars Founder Catalyst u proteklih nekoliko mjeseci imao je pristup najkvalitetnijoj bazi mentora i alata, koji su mu pomogli da sagleda svoju ideju iz potpuno novih perspektiva.
- Dugo pratim Techstars i jako me zainteresovala činjenica da se program događa upravo u našem gradu. Bio na prekretnici u razvoju proizvoda i znao sam da mi program može pomoći da ga usavršim i podignem na viši nivo. Najveća vrijednost programa bila je ogromna dostupnost i pomoć mentora - ukazao je Bećirović.
U oblastima u kojima, dodaje, nisu bili dovoljno dobri, oni su bili tu da im pomognu, objasne, približe stvari iz perspektive razvijenih tržišta, čemu u Bosni i Hercegovini, nažalost, nemamo direktan pristup. Smatra da je to najveća prednost.
Najizazovnije mu je bilo razumjeti kako njegov startup može djelovati globalno, van lokalne sredine. I tu mu je, kako je istakao, posebno pomoglo mentorstvo iz različitih dijelova svijeta, koje mu je omogućilo da shvati kako pozicionirati proizvod i doći do što većeg broja korisnika.
Promjena perspektive i razumijevanja sposobnosti proizvoda da se nosi s povećanim radnim opterećenjem dodavanjem resursa (skalabilnost), kako se pozicionirati na tržištu i doći do većeg broja korisnika, samo su neki od benefita učešća u Techstars Founder Catalyst programu.
Masterclass predavanja i prilike za sesije "jedan na jedan" s ljudima koji su napravili globalne tehnološke kompanije mijenjanju način na koji osnivači posmatraju svoje startupe.
Ali Zaimović, osnivač startupa za razvoj pametnih kamera i sistema zasnovanih na podacima, izjavio je da je presudan trenutak za pokretanje startupa bio kada je shvatio da ne želi provesti karijeru penjući se kroz hijerarhije velikih firmi, već da želi "napraviti skok" i stvoriti nešto na šta će biti ponosan.
Naglasio je da su dva trenutka obilježila njegov dosadašnji startup put - ulazak u Techstars i odluka da kao dio programa ode na konferenciju Slush u Helsinki. Poslije ulaska u Techstars Founder Catalyst program shvatio je da mu je najveća greška bila ta što je godinu dana razvijao i hardver i softver, prije nego što je počeo ozbiljno razgovarati s klijentima.
Kako su saopćili iz Techstars Sarajevo, nedostatak produktnog razmišljanja u kombinaciji s biznis logikom je izuzetno izražen u Bosni i Hercegovini, gdje dominira inženjering kultura: "Da sam ranije naučio razmišljati na ovaj način, mogao sam brže doći do investicije i fokusirati se na ono što tržište zaista traži".
- Najveći izazov u toku programa bilo mi je kreiranje pitch decka (sažete prezentacije) i samo pitchanje (prezentiranje). To je nešto o čemu se u Bosni i Hercegovini gotovo nikad nije ni govorilo - da trebaš znati uraditi, napraviti dobar pitch, ispričati sve o firmi za dvije do četiri minute i objasniti zašto baš moj startup zaslužuje veliku investiciju - rekao je Zaimović.
Napomenuo je da je prethodno navedeno ogroman izazov, posebno kada je riječ o hardveru ili tehnološkim rješenjima zasnovanim na naprednim naučnim i inženjerskim principima (deep tech). Imati pristup ljudima koji su stručnjaci u tome mnogo mu je pomoglo da shvati kako investitorima adekvatno prikazati to što radi.
Zaimović je istakao platformu MentorDeck, koja ga je spojila s desetinama investitora i osnivačima unicorn kompanija (startup kompanija vrijednih najmanje milijardu dolara).
- Ta vrsta uvida mijenja i tebe i startup. Odjednom ti čovjek koji je napravio firmu od tri milijarde dolara pola sata objašnjava kako je krenuo i daje konkretne savjete za tvoj startup. To ne možeš dobiti nigdje drugo - izjavio je.
Presudni momenat za njega dogodio se kada su mentori prepoznali ogroman potencijal u podatkovnom (data) segmentu proizvoda, dijelu koji je sam potcijenio. Usmjeravanje resursa prema tom segmentu odmah je donijelo bolje reakcije investitora.
- Mislim da Techstars Sarajevo može promijeniti startup scenu u Bosni i Hercegovini i nešto uraditi drugačije. I ranije smo imali inkubatore, ali nijedan nije bio globalni brend. Nijedan nije omogućavao pristup svjetskim investitorima i mentorima. Tek sada za osnivače iz Sarajeva, Istočnog Sarajeva, Tuzle, Zenice, Banje Luke i cijele Bosne i Hercegovine postoji alat da naprave nešto što globalno vrijedi - ocijenio je.
Smatra da je to motivirajuće za sve koje imaju ideje, ali ne znaju gdje će sa njom.
- Svi znamo kako to funkcioniše kada pokušavamo dobiti poticaje za startupe, ali ovo je potpuno drugačiji nivo. Prvi smo na Balkanu dobili ovakav program i moramo iskoristiti ovu priliku - dodaje.
Najavio je svoje sljedeće korake, a to su iskoristiti trenutak i prijaviti se na veće programe u Londonu i New Yorku, za koje sada već zna kako funkcionišu i šta se od startupa očekuje.
Techstars Founder Catalyst program dio je šire inicijative Startup Community Partnership, u kojoj su gradovi poput Sarajeva, Istanbula i Omahe udružili snage s Techstarsom kako bi uspostavili lokalne startup ekosisteme. Onda su organizovali brojne lokalne startup događaje u cilju osnaživanja ekosistema i uključivanja svojih najboljih osnivača za ovu globalnu priliku.
I dok Startup Community Partnership Founder Catalyst Fall 2025 Program ulazi u završnicu u pripremi je 1. Techstars Startup Weekend u Sarajevu, koji će biti održan od 28. do 30. novembra. Glavni sponzor je bh. kompanija ZenDev, a mjesto održavanja je Tershouse.
- Cilj je inspirisati sljedeću generaciju poduzetnika i poduzetnica te osnaživanjem startup ekosistema stvoriti platformu gdje bi se mogli međusobno povezati, testirati svoje ideje i usput poboljšati svoje vještine. Učesnici će naučiti kako razmišljati poduzetnički, raditi i graditi startup u 54 uzbudljiva sata - najavio je Senad Šantić, osnivač ZenDeva, kompanije iz konzorcija koji je doveo Techstars u Bosnu i Hercegovinu.
Techstars Startup Weekend je opisao kao uzbudljiv izlet u svijet startupa, a tokom tri dana ispunjena akcijom, domaći startupi će imati priliku upoznati najbolje mentore, investitore, osnivače i sponzore, koji će ih učiti kako brže uraditi više i možda čak pretvoriti ideju u biznis.
Early Bird ulaznice za prvi Techstars Startup Weekend su rasprodate, ali su karte po redovnoj, iako i dalje simboličnoj cijeni, još uvijek dostupne.
Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta je podržalo Techstars Sarajevo Startup Community Partnership Founder Catalyst Fall 2025 Program.