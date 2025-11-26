Kroz prvu fazu u Techstarsov program kvalificiralo se 10 bh. startupova

Za desetosedmični predakcelerator Techstars Founder Catalyst kroz oštre kriterije kvalifikovalo se deset osnivača startupa iz Bosne i Hercegovine. Iz Techstars Sarajevo su saopćili da je riječ o ambicioznom projektu, kojim je domaćem startup ekosistemu ponuđen jedinstven pristup alatima i mentorstvu, pomaže da izoštre svoju priču, potvrde usklađenost proizvoda i tržišta, povežu se s globalnim osnivačima, ubrzaju rast i savladaju naredne korake za obezbjeđivanje finansiranja. Dakle, to su strategija, pristup mreži znanja i zamah koji je potreban za napredak. U završnici programa su spremni za novu fazu razvoja svojih startupa, a o sadržaju i kvalitetu programa govorio je Anur Bećirović, osnivač startupa koji digitalizira rad psihoterapeuta i pomaže im da rade "pametnije, a ne više". Kao ključni motiv za pokretanje startupa naveo je osjećaj da želi stvoriti nešto svoje, s realnim utjecajem na živote ljudi. Kroz Techstars Founder Catalyst u proteklih nekoliko mjeseci imao je pristup najkvalitetnijoj bazi mentora i alata, koji su mu pomogli da sagleda svoju ideju iz potpuno novih perspektiva. - Dugo pratim Techstars i jako me zainteresovala činjenica da se program događa upravo u našem gradu. Bio na prekretnici u razvoju proizvoda i znao sam da mi program može pomoći da ga usavršim i podignem na viši nivo. Najveća vrijednost programa bila je ogromna dostupnost i pomoć mentora - ukazao je Bećirović. U oblastima u kojima, dodaje, nisu bili dovoljno dobri, oni su bili tu da im pomognu, objasne, približe stvari iz perspektive razvijenih tržišta, čemu u Bosni i Hercegovini, nažalost, nemamo direktan pristup. Smatra da je to najveća prednost.

Najizazovnije mu je bilo razumjeti kako njegov startup može djelovati globalno, van lokalne sredine. I tu mu je, kako je istakao, posebno pomoglo mentorstvo iz različitih dijelova svijeta, koje mu je omogućilo da shvati kako pozicionirati proizvod i doći do što većeg broja korisnika. Promjena perspektive i razumijevanja sposobnosti proizvoda da se nosi s povećanim radnim opterećenjem dodavanjem resursa (skalabilnost), kako se pozicionirati na tržištu i doći do većeg broja korisnika, samo su neki od benefita učešća u Techstars Founder Catalyst programu. Masterclass predavanja i prilike za sesije "jedan na jedan" s ljudima koji su napravili globalne tehnološke kompanije mijenjanju način na koji osnivači posmatraju svoje startupe. Ali Zaimović, osnivač startupa za razvoj pametnih kamera i sistema zasnovanih na podacima, izjavio je da je presudan trenutak za pokretanje startupa bio kada je shvatio da ne želi provesti karijeru penjući se kroz hijerarhije velikih firmi, već da želi "napraviti skok" i stvoriti nešto na šta će biti ponosan. Naglasio je da su dva trenutka obilježila njegov dosadašnji startup put - ulazak u Techstars i odluka da kao dio programa ode na konferenciju Slush u Helsinki. Poslije ulaska u Techstars Founder Catalyst program shvatio je da mu je najveća greška bila ta što je godinu dana razvijao i hardver i softver, prije nego što je počeo ozbiljno razgovarati s klijentima. Kako su saopćili iz Techstars Sarajevo, nedostatak produktnog razmišljanja u kombinaciji s biznis logikom je izuzetno izražen u Bosni i Hercegovini, gdje dominira inženjering kultura: "Da sam ranije naučio razmišljati na ovaj način, mogao sam brže doći do investicije i fokusirati se na ono što tržište zaista traži". - Najveći izazov u toku programa bilo mi je kreiranje pitch decka (sažete prezentacije) i samo pitchanje (prezentiranje). To je nešto o čemu se u Bosni i Hercegovini gotovo nikad nije ni govorilo - da trebaš znati uraditi, napraviti dobar pitch, ispričati sve o firmi za dvije do četiri minute i objasniti zašto baš moj startup zaslužuje veliku investiciju - rekao je Zaimović. Napomenuo je da je prethodno navedeno ogroman izazov, posebno kada je riječ o hardveru ili tehnološkim rješenjima zasnovanim na naprednim naučnim i inženjerskim principima (deep tech). Imati pristup ljudima koji su stručnjaci u tome mnogo mu je pomoglo da shvati kako investitorima adekvatno prikazati to što radi.