Tender za tunel Prenj u završnoj fazi

Projekt izgradnje tunela Prenj, najvećeg cestovnog tunela u Bosni i Hercegovini i jednog od najdužih u Evropi, nalazi se u završnoj fazi priprema. To su za „Dnevni avaz“ jučer odgovorili iz JP-a „Autoceste Federacije BiH“.

Odobrenje banke

Podsjetili su da su, kako smo pisali, objavili javne oglase za pribavljanje nekretnina potrebnih za izvođenje pripremnih radova i izgradnju pristupnih puteva na dionici autoceste tunel Prenj na Koridoru 5C, kao i u svrhu izgradnje samog tunela. Naglasili su da je tenderska procedura za izvođenje radova u završnoj fazi.

- Evaluacija ponuda za prvu fazu završena je u martu 2025. godine, a Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) dala je saglasnost za nastavak postupka. Za drugu fazu (Stage II) trenutno se čeka odobrenje banke – kazali su nam iz „Autocesta FBiH“.