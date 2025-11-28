Sarajlija koji se bavi prodajom seksualnih igračaka objasnio preskupu grešku: "Za dan smo izgubili 10 miliona eura"

Vladimir Čuturilo, nekadašnji Sarajlija, a danas generalni menadžer švedske kompanije Foreo, poznate po prodaji atipičnih kozmetičkih uređaja, dildoa i prezervativa, prisjetio se događaja koji je prije šest godina završio kao vijest dana.

Tada je, naime, kompanija u samo nekoliko sati izgubila gotovo 10 miliona evra. Iza svega, kako kaže, stajala je i pomalo komična situacija.

"Imali smo veliku grešku koja se na kraju izrodila u nešto lijepo i korisno. Crni petak je totalno ludilo. Kompanija se priprema cijelu godinu za taj dan. Tog jednog dana u godini potrošačko ludilo je toliko veliko, kao da je sve besplatno", prisjeća se Čuturilo.

Godine 2019, tokom Crnog petka, željeli su da pokrenu promocije u e-trgovini, i neko je u toj gužvi greškom na jednom UFO proizvodu, koji su tek lansirali i koji je tada bio najprodavaniji, umjesto cene od 299 evra stavio 9,99.

"Grešku nismo ni primijetili dok nije počelo masovno kliktanje i kupovina. Ljudi su za deset evra kupovali proizvod koji košta 300! Nismo znali šta da radimo. Nije bilo fer da ne ispoštujemo kupce. Poslije sat vremena morali smo da oborimo cijeli sajt, jer nismo mogli da uklonimo samo taj jedan proizvod. Svi svjetski mediji, posebno naši na Balkanu, objavili su vijest da je švedska kompanija za jedan dan izgubila 10 miliona evra", ispričao je kroz smijeh Čuturilo.

"Sav uspjeh se zasniva na energiji. Kompaniju nismo napravili samo osnivači, već svi zaposleni u njoj. Dali smo ljudima slobodu i kreativnost, dio našeg zezanja – hajde, zezajte se zajedno sa nama. Zato imamo tako ogroman uspjeh", kaže Čuturilo.

Jedan od ključnih proizvoda kompanije je dildo Lelo. "Sam dizajn je vrlo prihvatljiv za ljude. Lijepo izgleda. Često sam ga znao staviti na sto u restoranu na nekoj večeri, niko nije znao šta je to. To je lijepo izdizajnirana stvarčica. Na taj način se mijenja i svijest ljudi. Ženama i djevojkama je sada mnogo lakše, jer nisu više stigmatizovane ako ga kupe i koriste", pojašnjava Čuturilo.