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BIZNIS ZA ODRASLE

Sarajlija koji se bavi prodajom seksualnih igračaka objasnio preskupu grešku: "Za dan smo izgubili 10 miliona eura"

Iza svega, kako kaže, stajala je i pomalo komična situacija

Vladimir Čuturilo. Screenshot

D. H.

28.11.2025

Vladimir Čuturilo, nekadašnji Sarajlija, a danas generalni menadžer švedske kompanije Foreo, poznate po prodaji atipičnih kozmetičkih uređaja, dildoa i prezervativa, prisjetio se događaja koji je prije šest godina završio kao vijest dana.

Tada je, naime, kompanija u samo nekoliko sati izgubila gotovo 10 miliona evra. Iza svega, kako kaže, stajala je i pomalo komična situacija.

"Imali smo veliku grešku koja se na kraju izrodila u nešto lijepo i korisno. Crni petak je totalno ludilo. Kompanija se priprema cijelu godinu za taj dan. Tog jednog dana u godini potrošačko ludilo je toliko veliko, kao da je sve besplatno", prisjeća se Čuturilo.

Godine 2019, tokom Crnog petka, željeli su da pokrenu promocije u e-trgovini, i neko je u toj gužvi greškom na jednom UFO proizvodu, koji su tek lansirali i koji je tada bio najprodavaniji, umjesto cene od 299 evra stavio 9,99.

"Grešku nismo ni primijetili dok nije počelo masovno kliktanje i kupovina. Ljudi su za deset evra kupovali proizvod koji košta 300! Nismo znali šta da radimo. Nije bilo fer da ne ispoštujemo kupce. Poslije sat vremena morali smo da oborimo cijeli sajt, jer nismo mogli da uklonimo samo taj jedan proizvod. Svi svjetski mediji, posebno naši na Balkanu, objavili su vijest da je švedska kompanija za jedan dan izgubila 10 miliona evra", ispričao je kroz smijeh Čuturilo.

"Sav uspjeh se zasniva na energiji. Kompaniju nismo napravili samo osnivači, već svi zaposleni u njoj. Dali smo ljudima slobodu i kreativnost, dio našeg zezanja – hajde, zezajte se zajedno sa nama. Zato imamo tako ogroman uspjeh", kaže Čuturilo.

Jedan od ključnih proizvoda kompanije je dildo Lelo. "Sam dizajn je vrlo prihvatljiv za ljude. Lijepo izgleda. Često sam ga znao staviti na sto u restoranu na nekoj večeri, niko nije znao šta je to. To je lijepo izdizajnirana stvarčica. Na taj način se mijenja i svijest ljudi. Ženama i djevojkama je sada mnogo lakše, jer nisu više stigmatizovane ako ga kupe i koriste", pojašnjava Čuturilo.

Inovacija u kondomima

"Godine 2007. počeli smo da proizvodimo kondome. Ideja je potekla od činjenice da nije postojao adekvatan kondom na tržištu. Niko vam ne daje garanciju. Ljudi koriste kondome da bi se zaštitili od neželjenih posljedica, a i dalje se dešavaju neželjena začeća i bolesti. Mi smo riješili da uradimo nešto po tom pitanju", kaže Čuturilo.

Koristili su medicinski silikon iz Lela, što je omogućilo proizvodnju kondoma koji su sigurniji od svih drugih.

"Naš kondom je heksagonalan, sa ćelijama. To mu daje dva kvaliteta: sigurnost da se ne probuši – ako se probuši, odmah se osjeti – i fleksibilnost, da se bez opasnosti širi koliko god je potrebno. To je jedini kondom na svijetu sa stopostotnom sigurnošću i garancijom", objašnjava.

Foreo i kozmetička revolucija

"Silikon koji smo koristili za dildoe i kondome počeli smo da koristimo i u uređajima za čišćenje i masažu lica. Taj uređaj je napravio revoluciju u održavanju kože, pa čak i u dermatologiji. Pomaže u pojačanju tonusa kože lica, tonusa mišića, uklanjanju starih epitela… Sa tim aparatom postali smo treći kozmetički brend na svijetu. Za pet godina stvorili smo kompaniju koja fizički posluje u 87 zemalja, a prisutni smo u svih 200 zemalja svijeta", zaključio je Čuturilo, objavio je Tejegraf biznis.

Šta je UFO

Prema dostupnim podacima, UFO uređaj je kombinacija terapije toplote, terapije hladnoće, LED svetlosne terapije i T-Sonic™ masaže koja podstiče da koža u potpunosti upije masku za lice. Kožu ostavlja obnovljenu i nahranjenu za samo nekoliko minuta.

# SARAJEVO
# VLADIMIR ČUTURILO
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