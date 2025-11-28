Privredni napredak: Industrija u ovom kantonu raste 10,4 posto – prosjek FBiH je samo 0,6 posto

U prvih šest mjeseci 2025. godine Zeničko-dobojski kanton potvrdio je status najdinamičnijeg i najstabilnijeg privrednog područja u Federaciji BiH.

Rezultati jasno pokazuju – ZDK predvodi rast, izvozi više, proizvodi više i stvara bolje uslove života za svoje građane, kazao je ministar privrede ZDK Samir Šibonjić, piše Biznis.info.

Industrijska proizvodnja

U prvom polugodištu 2025. industrijska proizvodnja u ZDK porasla je za izvanrednih 10,4%, dok je na nivou FBiH rast iznosio svega 0,6%.

Posebno se ističe sektor kapitalnih proizvoda (oprema, mašine) s rastom većim od 150%, što potvrđuje da ZDK stvara visoku dodanu vrijednost.

Izvoz ZDK povećan je za 8,3%, a uvoz mnogo sporije, što je dovelo do historijskog poboljšanja trgovinskog bilansa.

Danas ovaj kanton pokriva čak 95,73% uvoza izvozom, što ga svrstava među najstabilnije i najkonkurentnije regije u državi.

Rast standarda

Prosječna neto plata u ZDK sada iznosi 1.414 KM (jun 2025.), uz rast od čak 19,4%.

Iako broj zaposlenih bilježi blagi pad (2,2%), riječ je o refleksiji potražnje za kvalifikovanijom radnom snagom i sve jačeg tržišta rada. Broj stranih noćenja porastao je za 48,5%, što potvrđuje da ZDK postaje sve atraktivnija destinacija i za turiste i za investitore.

– Rezultati ZDK u prvoj polovini 2025. godine – 10,4% rasta industrije, 95,7% pokrivenosti izvoza i 19,4% rasta plata – pokazuju da smo s pravom postali motor razvoja Federacije BiH. Nastavljamo graditi ambijent koji privlači investicije, jača naše kompanije i stvara bolje uslove za život naših građana. ZDK ostaje lider privrednog rasta – napisao je Šibonjić na društvenim mrežama.