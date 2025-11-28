Svečano obilježena 140. godišnjica javnog gradskog prijevoza u Sarajevu, najavljeni novi projekti

U sarajevskoj Vijećnici danas je svečano obilježeno 140 godina javnog gradskog prijevoza u Sarajevu – od prvog konjskog tramvaja 1885.godine, električnog 1895. godine, pa do danas, modernog javnog gradskog prijevoza.

Ministar saobraćaja KS Adnan Šteta izrazio je dobrodošlicu predstavnicima svih nivoa vlasti u BiH, EBRD-a, privrednicima, kojima je prezentirao projekte modernizacije javnog prijevoza u Kantonu Sarajevo.

- Sarajevo je jedan od rijetkih evropskih gradova koji ima historiju javnog prijevoza dugu 140 godina. Od prvog konjskog tramvaja 1885. godine, potom, električnog 1895. godine u vrijeme kada su tek rijetki evropski gradovi imali električne tramvaje, do modernog sistema koji gradimo danas – kazao je Šteta

Javni prijevoz je, kako ističe, uvijek bio više od prijevoza - bio je simbol razvoja, otpora i snage, povezanosti ljudi i otvorenosti prema svijetu.

Nakon decenija stagnacije i godina teškog oporavka, zahvaljujući reformama i podršci građana, javni prijevoz je ponovo oživio i vratio povjerenje korisnika, a tradicija je sačuvana jer smo u nju ulagali, kazao je ministar Šteta.

- Jubilej od 140 godina dočekujemo sa velikim projektima koje smo realizovali - obnovljenom tramvajskom prugom od Ilidže do Marijin Dvora, sa novih 25 tramvaja, novih 25 trolejbusa, obnovljenom trolejbuskom mrežom do Vogošće, gradnjom pruge do Hrasnice. U periodu od pet godina, uložen je veliki trud i rad, kako bi svaki projekt bio uspješno pokrenut i realizovan – istakao je Šteta.

Zato smo sigurni, dodao je, da ćemo uspjeti i u svim novim projektima koji nas čekaju, i nastaviti širiti tramvajske pruge - od Nedžarića do Aerodroma, od Željezničke stanice do Šipa, nabavljati nova vozila, ekološki prihvatljiva, i kreirati još kvalitetnije okruženje za svakog građanina Sarajeva.

- Danas, uz sve nabrojane projekte, imamo i najpovoljniji javni prijevoz u Bosni i Hercegovini. Vratili smo javni prijevoz na pravi kolosjek i na tom putu nema stajanja. Radit ćemo još na mnogim projektima, kako bi Sarajevo za par godina imalo najbolji javni prijevoz u ovom dijelu Evrope, i kako bi opet doživjelo svoje zlatno doba javnog prijevoza – poručio je Šteta.

Svi ti projekti realizirani su zahvaljujući pomoći Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD).

Direktorica EBRD-a za BiH Stela Melnic istaknula je posvećenost Kantona Sarajevo zelenijoj i održivijoj budućnosti, napominjući da Kanton od pristupanja programu EBRD Green Cities 2018. godine provodi Zeleni akcioni plan sa prioritetnim projektima koji se bave zagađenjem i održivom mobilnošću.

- Kanton Sarajevo zajedno sa EBRD-om trenutno provodi sedam projekata, što pokazuje posvećenost i stratešku viziju kantona ka održivijoj mobilnosti i zelenijem gradu. Uz podršku EBRD-a i drugih partnera, Kanton ulaže u nove tramvaje i trolejbuse, modernizuje i širi mreže te unapređuje infrastrukturu kako bi poboljšao život građana i stvorio zdraviji, čišći i grad spreman za budućnost – rekla je.

Melnic je također najavila zajedničku informativnu kampanju sa Kantonom Sarajevo kako bi se podigla svijest, posebno među mladima, o prednostima održivog transporta i o tome kako oblikovati zelenije Sarajevo za budućnost.

Također je i Elliot Wang iz Predstavništva Tajpeja u Mađarskoj pohvalio Kanton Sarajevo prilikom obilježavanja 140. godišnjice javnog prijevoza.

Istakao je kontinuirane napore Kantona na modernizaciji transportnih sistema u cilju čišće i pametnije budućnosti, te naglasio dugoročnu saradnju Tajvana sa Bosnom i Hercegovinom i EBRD-om, podržavajući projekte u oblasti zelenih gradova, pametne mobilnosti, digitalne tranzicije i održive infrastrukture.

- Sarajevo unapređuje svoju viziju e-mobilnosti, a Tajvan je spreman ojačati saradnju u oblastima električnog javnog prijevoza, punionica i baterijskih rješenja, digitalnih karata i sistema upravljanja mobilnošću – najavio je Wang.

U okviru obilježavanja 140 godina javnog gradskog prijevoza u Sarajevu, premijerno je prikazan kratki video “140 godina vozimo Sarajevo naprijed“.