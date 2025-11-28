Ministarstvo urbanizma BPK Goražde za projekte komunalnih preduzeća izdvojilo 35.500 KM

Ministar za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) Goražde Bojan Krunić danas je s predstavnicima komunalnih preduzeća iz sve tri lokalne zajednice u sastavu kantona, potpisao ugovore o dodjeli sredstava u ukupnom iznosu od 35.500 KM.

Sredstva su izdvojena po osnovu programa namijenjenog za subvencije javnim preduzećima, kroz koji su podržani projekti komunalnih preduzeća s područja BPK Goražde.

JKP "6. mart“ iz Goražda dobilo je 15.000 KM za projekat uklanjanja stare i ugradnje nove stolarije te zamjenu dotrajale kotlovnice. JKP "Prača“ iz Općine Pale u FBiH također je dobilo 15.000 KM za prvu fazu uređenja mikrolokaliteta i odvodnju oborinskih voda u naselju Voznica u dužini od 160 metara, dok je JKP "Ušće“ iz Općine Foča u FBiH odobreno 5.500 KM za uređenje deponije Gavrić.

Direktori, JKP "6. mart“ Adisa Peštek, JKP „Prača“ Amer Žigo i JKP "Ušće“ Admir Borović zahvalili su Vladi BPK i resornom ministarstvu na podršci, ističući posebno podršku ministra Krunića, koji, kako su naveli, uvijek pronalazi način da pomogne komunalnim preduzećima u unapređenju njihovog rada i budućeg poslovanja.

- Na ovom ekonomskom kodu za subvencije u 2025. godini bilo je planirano ukupno 90.000 KM, a ranije su podržani projekti JP RTV BPK Goražde i JU Centar za kulturu Goražde. Ministarstvo će i u budžetu za 2026. godinu nastojati osigurati sredstva za dalja ulaganja u komunalna preduzeća, posebno u segment javne rasvjete, odnosno zamjene rasvjetnih tijela na području BPK Goražde - kazao je ministar Krunić.

Vjeruje da će svi prepoznati značaj ovih ulaganja i dati saglasnost za povećanje sredstava na ovom ekonomskom kodu kako bi se nastavilo djelovati u ovom pravcu.

Rok za realizaciju svih projekata je 180 dana od dana potpisivanja ugovora.