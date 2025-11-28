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POTPISANI UGOVORI

Ministarstvo urbanizma BPK Goražde za projekte komunalnih preduzeća izdvojilo 35.500 KM

Sredstva su izdvojena po osnovu programa namijenjenog za subvencije javnim preduzećima

Sa sastanka. Fena

FENA

28.11.2025

Ministar za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) Goražde Bojan Krunić danas je s predstavnicima komunalnih preduzeća iz sve tri lokalne zajednice u sastavu kantona, potpisao ugovore o dodjeli sredstava u ukupnom iznosu od 35.500 KM.

Sredstva su izdvojena po osnovu programa namijenjenog za subvencije javnim preduzećima, kroz koji su podržani projekti komunalnih preduzeća s područja BPK Goražde.

JKP "6. mart“ iz Goražda dobilo je 15.000 KM za projekat uklanjanja stare i ugradnje nove stolarije te zamjenu dotrajale kotlovnice. JKP "Prača“ iz Općine Pale u FBiH također je dobilo 15.000 KM za prvu fazu uređenja mikrolokaliteta i odvodnju oborinskih voda u naselju Voznica u dužini od 160 metara, dok je JKP "Ušće“ iz Općine Foča u FBiH odobreno 5.500 KM za uređenje deponije Gavrić.

Direktori, JKP "6. mart“ Adisa Peštek, JKP „Prača“ Amer Žigo i JKP "Ušće“ Admir Borović zahvalili su Vladi BPK i resornom ministarstvu na podršci, ističući posebno podršku ministra Krunića, koji, kako su naveli, uvijek pronalazi način da pomogne komunalnim preduzećima u unapređenju njihovog rada i budućeg poslovanja.

- Na ovom ekonomskom kodu za subvencije u 2025. godini bilo je planirano ukupno 90.000 KM, a ranije su podržani projekti JP RTV BPK Goražde i JU Centar za kulturu Goražde. Ministarstvo će i u budžetu za 2026. godinu nastojati osigurati sredstva za dalja ulaganja u komunalna preduzeća, posebno u segment javne rasvjete, odnosno zamjene rasvjetnih tijela na području BPK Goražde - kazao je ministar Krunić.

Vjeruje da će svi prepoznati značaj ovih ulaganja i dati saglasnost za povećanje sredstava na ovom ekonomskom kodu kako bi se nastavilo djelovati u ovom pravcu.

Rok za realizaciju svih projekata je 180 dana od dana potpisivanja ugovora.

# GORAŽDE
# MINISTARSTVO URBANIZMA BPK GORAŽDE
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