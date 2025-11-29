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RUSKI UDJELI

Sastanak u Kremlju: Mađarska razmatra kupovinu udjela u ruskim naftnim kompanijama

Tema je bila predmet višesatnih razgovora, a ruske vlasti naglašavaju da se cijeli proces nastoji provoditi daleko od očiju medija

Sastanak mađarske i ruske delegacije. Platforma X

A. O.

29.11.2025

Mađarska razmatra mogućnost sticanja udjela u ruskim naftnim kompanijama koje su pogođene nedavno uvedenim američkim sankcijama, potvrdili su zvaničnici nakon sastanka ruskog predsjednika Vladimira Putina i mađarskog premijera Viktora Orbana u Kremlju.

Višesatni razgovori 

Tema je bila predmet višesatnih razgovora, a ruske vlasti naglašavaju da se cijeli proces nastoji provoditi daleko od očiju medija.

Potpredsjednik ruske vlade Aleksandar Novak izjavio je da je razgovor o potencijalnoj kupovini već pokrenut, naglasivši da su odnosi Budimpešte i Moskve u energetskom sektoru stabilni i dugogodišnji. 

- Tema postoji i razmatrana je. Mađarska je naš pouzdan partner u energetici već godinama. Mađarski partneri rade u tom pravcu, a mnogo toga ovisi o poslovnim pregovorima, koji se trebaju odvijati tiho i bez medijske buke -  poručio je Novak.

Strateški značaj 

Sastanak Putina i Orbana, kojem je prisustvovao i Novak, trajao je gotovo četiri sata. Jedna od centralnih tema bila je sigurnost snabdijevanja Mađarske ruskim gasom i naftom, što je za Budimpeštu i dalje od strateškog značaja.

U Budimpešti su ranije potvrdili da se vodi i poseban set razgovora o mogućnosti da mađarska kompanija MOL kupi udio u srpskom Naftnom industriji Srbije (NIS). Šef kabineta mađarskog premijera, Gergelj Guljaš, izjavio je da se radi o ranoj fazi pregovora te da bi, ukoliko dođe do dogovora, transakcija predstavljala "normalnu tržišnu operaciju".

# SASTANAK
# MAĐARSKA
# KREMLJ
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