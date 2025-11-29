Sastanak u Kremlju: Mađarska razmatra kupovinu udjela u ruskim naftnim kompanijama

Mađarska razmatra mogućnost sticanja udjela u ruskim naftnim kompanijama koje su pogođene nedavno uvedenim američkim sankcijama, potvrdili su zvaničnici nakon sastanka ruskog predsjednika Vladimira Putina i mađarskog premijera Viktora Orbana u Kremlju.

Višesatni razgovori

Tema je bila predmet višesatnih razgovora, a ruske vlasti naglašavaju da se cijeli proces nastoji provoditi daleko od očiju medija.

Potpredsjednik ruske vlade Aleksandar Novak izjavio je da je razgovor o potencijalnoj kupovini već pokrenut, naglasivši da su odnosi Budimpešte i Moskve u energetskom sektoru stabilni i dugogodišnji.

- Tema postoji i razmatrana je. Mađarska je naš pouzdan partner u energetici već godinama. Mađarski partneri rade u tom pravcu, a mnogo toga ovisi o poslovnim pregovorima, koji se trebaju odvijati tiho i bez medijske buke - poručio je Novak.

Strateški značaj

Sastanak Putina i Orbana, kojem je prisustvovao i Novak, trajao je gotovo četiri sata. Jedna od centralnih tema bila je sigurnost snabdijevanja Mađarske ruskim gasom i naftom, što je za Budimpeštu i dalje od strateškog značaja.