Sintetički dijamanti bacili Bocvanu u krizu: Nekadašnji ekonomski ponos sada pred najvećim padom u historiji

Afrička država Bocvana (Botswana), koja je godinama svoj ekonomski rast gradila gotovo isključivo na dijamantima, danas se suočava s ozbiljnim posljedicama promjena na svjetskom tržištu. Model koji se decenijama činio kao siguran put uspjeha, sada se pokazuje ranjivim.

U selu nedaleko od glavnog grada, Keorapetse Koko, sjedeći na starom kauču u svom skromno opremljenom domu, još uvijek teško prihvata da je industrija dijamanata – stub ekonomije Bocvane – dotaknula dno tako naglo i tako duboko.

Dugogodišnje poliranje dragulja

Koko je sedamnaest godina brusila i polirala dragulje koji su pomogli da se zemlja, od jedne od najsiromašnijih nacija na svijetu, pretvori u jednu od rijetkih afričkih ekonomskih priča o uspjehu. Dijamanti, otkriveni 1967. godinu nakon nezavisnosti radikalno su promijenili sudbinu ove države bez izlaza na more.

Bocvana je postala vodeći svjetski proizvođač dijamanata po vrijednosti, a druga najveća po obimu odmah iza Rusije. Dragulji su duboko utkani u nacionalni identitet, pa je tako lokalna olimpijska zvijezda Letsile Tebogo (Letsile Tebogo) postala zaštitno lice De Beersove kampanje koja prikazuje kako industrija pomaže u izgradnji škola i sportskih objekata.

Kamenje koje su godinama obrađivale hiljade radnika finansiralo je zdravstvo, školstvo, puteve i brojne druge projekte. Iako je Bocvana riskirala klasično “prokletstvo resursa” – oslanjanje na jedan prirodni resurs – dugo je izgledalo da je uspjela izbjeći zamke koje su uništile ekonomije mnogih afričkih zemalja.

Međutim, prije godinu dana Koko je ostala bez posla, kao i mnogi drugi radnici, suočeni s rapidnim rastom industrije jeftinih sintetičkih dijamanata proizvedenih masovno u Kini i Indiji.

- Imam dugove i ne znam kako ću ih vratiti - rekla je majka dvoje djece, koja je živjela od približno 300 dolara mjesečno i zdravstveno osiguranje dobijala putem poslodavca – pristojna primanja za polukvalificiranu radnicu u zemlji gdje je prosječna plata oko 500 dolara.

- Svaki mjesec me zovu da traže novac. A odakle da ga uzmem?“

Bocvana je godinama bila ponosna na transparentno upravljanje svojim resursima, izbjegavajući korupciju i političke sukobe koji su obilježili mnoge afričke ekonomije. Njena poruka svijetu bila je jasna: dijamanti iz Bocvane su bez sukoba i podržavaju razvoj zemlje.

Predsjednik Sindikata rudarskih radnika Bocvane Josef Tsimako (Joseph Tsimako) upozorava da bi nove američke carine, uvedene pod administracijom Donalda Trampa, mogle dodatno pogoršati situaciju. SAD su nametnule taksu od 15 posto na dijamante iskopane, rezane i polirane u Bocvani, što prijeti daljim otpuštanjima i obustavama rada.

Izvoz dijamanata

Izvoz dijamanata – koji čini oko 80 posto ukupnih stranih prihoda države i trećinu budžetskih prihoda – drastično je pao.

Najveći lokalni proizvođač, kompanija Debswana (Debswana), zajednički projekat vlade i korporacije De Beers (De Beers), u prošloj je godini prepolovio prihode i privremeno zatvorio pojedine rudnike. Istovremeno, Bocvana i Angola pregovaraju o preuzimanju većinskog udjela u De Beersovoj jedinici za rudarstvo dijamanata.

Nacionalna statistička agencija izvijestila je u septembru o padu proizvodnje dijamanata od čak 43 posto u drugom kvartalu – najvećem u modernoj historiji rudarstva zemlje. Svjetska banka predviđa pad ekonomije od 3 posto ove godine, što je drugi uzastopni pad.

Sintetički dijamanti, koji su se najprije koristili industrijski 1950-ih, a kvalitet nakita dostigli 1970-ih, danas predstavljaju najveću prijetnju prirodnim draguljima. Sidart Goti (Siddarth Gothi), predsjednik Udruženja proizvođača dijamanata Bocvane, navodi da su najviše pogodili tržište dijamanata nižeg kvaliteta.

Cijena laboratorijski uzgojenih dijamanata i do 80 posto je niža, a njihov udio u globalnoj prodaji porastao je s 1 posto u 2015. na gotovo 20 posto.

Prema riječima predsjednika Svjetske federacije dijamantskih berzi Jorama Dvaša (Yoram Dvash), industrija se nalazi na „kritičnoj prekretnici“.

Sintetički dijamanti sada dominiraju i tržištem američkih vjereničkih prstenova, dok je vrijednost prirodnih dijamanata pala za oko 30 posto od 2022. godine. Među onima koji populariziraju laboratorijske dragulje nalaze se i holivudske zvijezde poput Billie Ajliš (Billie Eilish) i Pamele Anderson, kao i brojne bolivudske zvijezde i influenseri generacije Z.