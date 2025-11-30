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PROJEKTI

Općina Ključ gradi novu poslovnu zonu, uz nju i reciklažno dvorište

Ovo je druga faza izgradnje reciklažnog dvorišta, sad trenutno smo na radovima priključka električne energije, kaže Egrlić

Općina Ključ. Screenshot

A. O. / BHRT

30.11.2025

Općina Ključ pokreće razvoj poslovne zone i izgradnju reciklažnog dvorišta, značajnih projekata za ekonomski razvoj i očuvanje okoliša. 

Na ovaj način, između ostalog, općina pokušava zaustaviti sve veći odljev stanovništva. Jer, nova poslovna zona trebalo bi da donese i nova radna mjesta.

Nekadašnja pilana, srce privrede Ključa, decenijama je stajala zapuštena. Danas općina pokreće revitalizaciju tog prostora i priprema teren za nove investicije koje bi mogle donijeti dugoočekivane promjene.

Buduća poslovna zona smještena je na prostoru nekadašnje Drvne industrije Ključ. Očekuje se da će donijeti značajan ekonomski rast i nova radna mjesta za ovu općinu.

U ovoj godini uloženo je više od pola miliona maraka u infrastrukturne radove, što predstavlja važan iskorak u razvoju poslovne zone za lokalne investitore.

"Građevinska sezona je u svom finalu i ubrzo ćemo ovdje imati moderno uređene saobraćajnice, osvijetljene, u saradnji sa našim privrednicima koji ovdje imaju i planiraju imati. Pogone smo riješili, sva ostala pitanja, električne energije i odvodnje i svih ostalih aspekata proizvodnje u ovom području", kaže načelnik Općine Ključ Jasmin Musić.

Poput mnogih drugih mjesta u Bosni i Hercegovini, i općina Ključ suočava se sa odlivom stanovništva. Mnogi ljudi su se iselili, a građani sada vjeruju da razvoj poslovne zone može pomoći u stvaranju novih prilika i zadržavanju stanovništva.

Dok poslovna zona donosi nove prilike za ekonomski razvoj, općina Ključ istovremeno ulaže u zaštitu okoliša kroz izgradnju reciklažnog dvorišta, jednog od rijetkih takvih objekata kojim jedna općina samostalno upravlja u Bosni i Hercegovini.

- Ovo je druga faza izgradnje reciklažnog dvorišta, sad trenutno smo na radovima priključka električne energije, izrada hidranske instalacije i svega ostalog što slijedi da se može pristupiti radovima, odnosno da se može krenuti sa selektiranjem i izdvajanjem otpada u ovom novom reciklažnom dvorištu - direktor JKP "Rad“ Ključ Muamer Egrlić.

Općina Ključ, nekada mjesto koje je simboliziralo stagnaciju i odliv stanovništva, polako ali sigurno otvara vrata novim prilikama. Izgradnja reciklažnog dvorišta, uz razvoj poslovne zone, predstavlja važan korak za ovu općinu u pravcu ekonomskog rasta i zaštite okoliša.

# PROJEKTI
# OPĆINA KLJUČ
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