Mladi Mostarci dobili podršku za svoje poslovne ideje

U velikoj dvorani Odjela za društvene djelatnosti Grada Mostara u subotu je potpisano šest ugovora - četiri za društveno-korisne projekte u iznosu od 11 800 maraka i dva za mikrobiznise mladih vrijedna 12 000 maraka.

Ugovori su potpisani u suradnji Grada Mostara i Fondacije Mozaik, nakon Javnog poziva Omladinske banke Mostar.

Omladinska banka Mostar djeluje već četiri godine, tijekom kojih je mladima kroz javne pozive dodijeljena podrška u ukupnoj vrijednosti od 168.000 KM. Ove godine prvi put je umjesto glasanja uveden crowdfunding model, koji se već koristi u više od 50 zajednica u BiH, izvijestili su iz te banke.

Ceremoniji su prisustvovali predstavnici projekta, Vijeća učenika, Vijeća mladih Grada Mostara, lokalni tim Odbora Omladinske banke Mostar, te Sabina Memić, službenica za odnose s nevladinim organizacijama i vjerskim zajednicama Grada Mostara.