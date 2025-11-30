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PROJEKTI ODOBRENI

Mladi Mostarci dobili podršku za svoje poslovne ideje

Ugovori su potpisani u suradnji Grada Mostara i Fondacije Mozaik, nakon Javnog poziva Omladinske banke Mostar

Sa događaja. FENA

FENA

30.11.2025

U velikoj dvorani Odjela za društvene djelatnosti Grada Mostara u subotu je potpisano šest ugovora - četiri za društveno-korisne projekte u iznosu od 11 800 maraka i dva za mikrobiznise mladih vrijedna 12 000 maraka.

Ugovori su potpisani u suradnji Grada Mostara i Fondacije Mozaik, nakon Javnog poziva Omladinske banke Mostar.

Omladinska banka Mostar djeluje već četiri godine, tijekom kojih je mladima kroz javne pozive dodijeljena podrška u ukupnoj vrijednosti od 168.000 KM. Ove godine prvi put je umjesto glasanja uveden crowdfunding model, koji se već koristi u više od 50 zajednica u BiH, izvijestili su iz te banke.

Ceremoniji su prisustvovali predstavnici projekta, Vijeća učenika, Vijeća mladih Grada Mostara, lokalni tim Odbora Omladinske banke Mostar, te Sabina Memić, službenica za odnose s nevladinim organizacijama i vjerskim zajednicama Grada Mostara.

# PROJEKTI
# MOSTAR
# UGOVORI
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