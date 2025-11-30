U ovom gradu vjetrovi drugačije pušu: Bez objašnjenja blokirana milionska investicija u čistu energiju

U Brčkom je blokirana milionska investicija domaće kompanije koja bi prvi put Distriktu donijela vlastitu proizvodnju čiste energije. Umjesto podrške, sve je stalo u Skupštini, bez ikakvog objašnjenja. Da li političke opstrukcije koče razvoj i odbijaju domaće investitore?

Inicijativa za pokretanje projekta iz oblasti obnovljivih izvora energije počela je u decembru 2023. godine, piše federalna.ba. Kroz dvije godine, investitor je prikupio i dobio odobrenje za jedanaest ključnih dokumenata - od urbanističkih saglasnosti do mišljenja različitih odjeljenja Vlade Distrikta. Ostalo je još samo da Skupština potvrdi dodjelu zemljišta prema modelu specijalne pogodbe, kao i kod svih ranijih projekata. Umjesto podrške, uslijedio je hladan tuš.

Politički zid bez obrazloženja

- Imali smo negativnu podršku od strane Skupštine, koje je došlo bez obrazloženja... Niko konkretno iz Skupštine se nije drznuo da jednostavno nam da obrazloženje, firmi Microstrategy, na osnovu čega smo mi odbijeni. Ovdje imamo veliki otpor od strane političara, pojedinih političara, žao mi je moram to naglasiti. Izgleda očigledno da vjetrovi drugačije pušu u Brčko distriktu - kaže investitor Nihad Murselović.

Ova investicija značajno bi doprinijela proizvodnji čiste energije i omogućila Brčkom da smanji stalnu kupovinu struje iz Federacije i Republike Srpske. No, očito da to nekome nije u interesu.

- Sve dosadašnje odluke su prošle normalno, glatko, međutim, ova odluka što se tiče firme Microstrategy Invest je stala u ćorsokak. Jednostavno ne znamo da li je to lobi sa strane ili je to nezainteresovanost naših domaćih političara ili je nešto treće. Ali u suštini vidimo da postoji veliki otpor - dodaje Murselović.

Novac i interes postoje, ali administrativne blokade koče razvoj

Stručnjaci upozoravaju da ozbiljni projekti u Brčkom često nailaze na prepreke - spore procedure, komplikovana administracija i dugo čekanje dozvola. Iako novca i interesa ne nedostaje, glavni problem je blokada vlasti.

- Novaca ima na pretek, i traže, mi im ne možemo obezbijediti kolika je potražnja za investicijama, ali sve je do naših u vlasti. Pa, evo, poruka da se probude, ako žele da se investira - kaže Sait Osmanović, direktor EF Consulting d.o.o. Brčko distrikt BiH.

Dok Brčko sanja o evropskom putu i zelenoj tranziciji, solarne elektrane koje bi koristile i privredi i okolišu i dalje nisu dobrodošle. Prioritet su stari obrasci.

- Izgradnja solarnih elektrana u zonama rada i industrije ne predstavlja javni interes u cilju privrednog razvoja Brčkog. Odluka nije politička, već je zasnovana na procjeni namjene zemljišta i koristi za Distrikt, pri čemu su prioritet ulaganja koja maksimalno doprinose zapošljavanju i prihodima” - Skupština Brčko distrikta BiH.

I dok Skupština obećava jasna pravila, solarne elektrane i dalje čekaju na zeleno svjetlo, a Evropa je, izgleda, malo dalje nego što Brčko misli.