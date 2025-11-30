Evropske berze jačaju nakon nestabilnog mjeseca

Nakon burnog mjeseca, prije svega neizvjesnosti oko perspektiva rasta kompanija u vezi sa vještačkom inteligencijom, dionice na evropskim berzama su trgovanje u petak završile u plusu.

Regionalne berze

Panevropski indeks STOXX 600 završio je dan s rastom od 0,2 posto, a većina ključnih regionalnih berzi i sektora također je ostvarila dobitke.

Indeks frankfurtske berze DAX zabilježio je rast od oko 0,3 posto, isto kao i francuski CAC 40 te londonski FTSE 100.

Novembar je obilježila nestabilnost na berzama, ponajviše zbog sumnji u buduću profitabilnost kompanija iz sektora vještačke inteligencije, što je dovelo do izraženih oscilacija cijena dionica.

Na kretanja su dodatno utjecali najnoviji izvještaji o zaradama i neizvjesnost u vezi s monetarnom politikom.

Tržišta širom svijeta ove su sedmice bila podstaknuta sve jačim očekivanjima da bi američke Federalne rezerve mogle smanjiti kamatne stope na sastanku zakazanom za 9. i 10. decembar.

Nova cijena

Farmaceutski gigant Novo Nordisk jučer je završio trgovanje uz rast od dva posto, nakon što su američki centri za usluge Medicare i Medicaid objavili novu ugovorenu cijenu za njihove najprodavanije lijekove Ozempic i Wegovy od 2027. godine, koja će biti oko 70 posto niža u odnosu na sadašnju.

Britanska avio-kompanija easyJet zatvorila je trgovanje s rastom dionica od tri posto, nakon pozitivnih rezultata o prihodima.

Dionice njemačke kompanije Puma skočile su za više od 18 posto nakon izvještaja medija da kineska sportska kompanija Anta Sports priprema ponudu za kupovinu, ali su potom pale za 1,3 posto.