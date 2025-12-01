Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

NOVI VLASNIK

Poznate Podravkine brendove kupio bh. poduzetnik Hrvić

Odluka o prodaji donesena je još u julu ove godine

Poznatu Podravku kupio bh. poduzetnik Hrvić. Facebook

M. Až.

1.12.2025

Podravka i njena slovenačka kompanija Žito finalizirale su prodaju poslovne cjeline Konditorstvo, u kojoj se nalaze poznati konditorski brendovi Šumi, Gorenjka, Herba, Mistika i Bali.

Novi vlasnik postao je sarajevski UPI Star, koji je za kompletan paket izdvojio 8,6 miliona eura, uz kasnije usklađivanje cijene prema stanju zaliha i neto novca na dan zaključenja transakcije. Odluka o prodaji donesena je još u julu ove godine, u okviru strategije kojom Žito Ljubljana želi da se usmjeri na svoju glavnu djelatnost – pekarsku proizvodnju.

Na ovaj način Podravka nastavlja restrukturisanje portfelja kako bi, kako je saopšteno, fokus preusmjerila na ključne poslovne oblasti.

Iz kompanije su potvrdili da je UPI Star uplatio cjelokupan iznos, čime je stekao stopostotno vlasništvo nad firmom Šumi Gorenjka, a samim tim i nad svim njenim brendovima.

UPI Star je u vlasništvu porodice Rusmira Hrvića, poznatog bh. poduzetnika i suvlasnika AS Holdinga, jedne od najvećih poslovnih grupacija u Bosni i Hercegovini. Kako je navedeno, Hrvić ima dugogodišnje iskustvo u razvoju i širenju prehrambenih brendova, posebno u konditorskom i FMCG sektoru, što se smatra važnim za budući rast Šumija i Gorenjke.

Brendovi će i dalje biti vođeni timom slovenačkih i međunarodnih menadžera, uz cilj da ojačaju prisustvo na regionalnim i stranih tržištima.

# PODRAVKA
# RUSMIR HRVIĆ
# UPI STAR
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (8)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.