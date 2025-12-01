Poznate Podravkine brendove kupio bh. poduzetnik Hrvić

Podravka i njena slovenačka kompanija Žito finalizirale su prodaju poslovne cjeline Konditorstvo, u kojoj se nalaze poznati konditorski brendovi Šumi, Gorenjka, Herba, Mistika i Bali.

Novi vlasnik postao je sarajevski UPI Star, koji je za kompletan paket izdvojio 8,6 miliona eura, uz kasnije usklađivanje cijene prema stanju zaliha i neto novca na dan zaključenja transakcije. Odluka o prodaji donesena je još u julu ove godine, u okviru strategije kojom Žito Ljubljana želi da se usmjeri na svoju glavnu djelatnost – pekarsku proizvodnju.

Na ovaj način Podravka nastavlja restrukturisanje portfelja kako bi, kako je saopšteno, fokus preusmjerila na ključne poslovne oblasti.

Iz kompanije su potvrdili da je UPI Star uplatio cjelokupan iznos, čime je stekao stopostotno vlasništvo nad firmom Šumi Gorenjka, a samim tim i nad svim njenim brendovima.

UPI Star je u vlasništvu porodice Rusmira Hrvića, poznatog bh. poduzetnika i suvlasnika AS Holdinga, jedne od najvećih poslovnih grupacija u Bosni i Hercegovini. Kako je navedeno, Hrvić ima dugogodišnje iskustvo u razvoju i širenju prehrambenih brendova, posebno u konditorskom i FMCG sektoru, što se smatra važnim za budući rast Šumija i Gorenjke.

Brendovi će i dalje biti vođeni timom slovenačkih i međunarodnih menadžera, uz cilj da ojačaju prisustvo na regionalnim i stranih tržištima.