Na “crni petak” građani FBiH potrošili više od 263,7 miliona maraka

Iako su ponudu trgovačkih centara i istaknute popuste pratili različiti komentari, “crni petak” je i ove godine u FBiH protekao u šoping groznici. Pokazuju to podaci Porezne uprave FBiH, prema kojima je u petak promet fiskalnih uređaja na serveru PU FBiH iznosio 263.796.382 KM.

Zanimljivo je da su građani FBiH na “crni petak” potrošili više novca od stanovnika susjedne Hrvatske gdje je promet, prema podacima tamošnje Porezne uprave, iznosio 106,8 miliona eura ili oko 208 miliona KM.

Dan ranije, u četvrtak, ukupno evidentirani promet obveznika fiskalizacije u FBiH iznosio je 254.188.114 KM, dok je promet u subotu bio 115.924.260 KM.

Evidentirani promet na području FBiH u petak, 29. novembra prošle godine iznosio je ukupno 227.024.849 KM.

- Napominjemo, da su podaci o evidentiranom prometu iz baze na dan 01. decembar 2025. godine i mogu odstupati od prethodno generiranog fiskalnog prometa, zbog naknadno pristiglog fiskalnog prometa i drugih poteškoća u procesu obrade podataka – kazali su za “Avaz” u Poreznoj upravi FBiH.