Energetska drama u Srbiji: Pančevo još u pogonu zahvaljujući domaćoj nafti, prijeti blokada i stečaj NIS-a

Rafinerija u Pančevu i ovog jutra ostaje u režimu takozvane tople cirkulacije, nakon što je, prema saznanjima N1, obezbijeđena isporuka lake nafte iz domaćih izvora. Ta privremena mjera omogućava da postrojenja ne budu potpuno ugašena, ali uprkos tome rafineriji i dalje prijeti prekid rada ukoliko Sjedinjene Američke Države ne izdaju produženje licence za poslovanje Naftne industrije Srbije.

Nakon stupanja na snagu američkih sankcija 9. oktobra, rafinerija je do danas funkcionisala koristeći sopstvene rezerve i režim minimalnog rada, dok je za ovaj dan bilo najavljeno potpuno gašenje postrojenja ukoliko ne stigne odobrenje iz Vašingtona. Srbija i dalje čeka odgovor Stejt departmenta i kancelarije OFAC, a predsjednik Aleksandar Vučić danas je najavio sastanak sa timovima zaduženim za energetsku stabilnost i bezbjednost. Američki zvaničnici ranije su jasno poručili da ne žele nikakav ruski vlasnički udio u NIS-u, insistirajući da on mora biti sveden na nulu, a odluku o ukidanju licence Vašington je dosad više puta odlagao.

Stručnjak za energetiku Željko Marković smatra da licenca vjerovatno neće stići i da će rafinerija biti prinuđena da prekine rad. Objašnjava da postoje dvije vrste konzerviranja postrojenja: jedno podrazumijeva privremeno punjenje sistema azotom, što omogućava ponovno pokretanje rada nakon nekoliko sedmica, dok potpuno gašenje nosi višemjesečne posljedice i mnogo veće troškove. Uz to upozorava da bi banke mogle uskoro blokirati račune NIS-a, što bi kompaniju učinilo potpuno neoperativnom i otvorilo put stečajnom postupku, prodaji imovine i ozbiljnim poremećajima u sektoru energetike.