U Agenciji se suočili s apsurdom: Ko je upisao zabilješku izvršenja u Kečin osnivački udjel u mostarskoj "Ruži"

Jedan od prijeratnih simbola Mostara, objekt hotela „Ruža“, nakon 24 godine od privatizacije i 10 aneksa koliko je „pretprio“ osnovni ugovor, stoji nezavršen, ali i nezaštićen i prepušten propadanju na samom ulazu u UNESCO-ovu zaštićenu zonu. Zanimljivo, prošlo je i šest godina od zahtjeva za novim aneksom ugovora, ali investitoru Emiru Keči Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona nije dala saglasnost, bez čega u Kantonalnoj agenciji za privatizaciju nisu mogli staviti potpis.

Neočekivani problem

Štaviše, u jednom trenutku su i prijetili raskidom kupoprodajnog ugovora, dok su gradske vlasti početkom prošle godine obećavale da će iznaći rješenje za tu višedecenijsku trakavicu. U međuvremenu je Agencija za privatizaciju HNK dobila novo rukovodstvo koje je nakon izvršene analize trenutnog stanja u društvu „Ruža“ d.o.o. konstatiralo da kupac ne izvodi radove, da objekt nije zaštitio te da je u toku devastacija zgrade koja je skoro 90 posto završena.

Pokušali su napraviti sveobuhvatnu reviziju izgradnje hotela i realizacije kupoprodajnog ugovora, međutim, pred Komisiju koja će provesti sve neophodne radnje, koju su prije više od pet mjeseci imenovali ispriječio se neočekivani problem.

Tako se umjesto raspetljavanja, pojavila komplikacija jer su se, kako saznaje „Avaz“, čelnici Agencije suočili s apsurdnom situacijom da je cijeli proces blokiran sudskom zabilješkom za koju nisu znali.

Poslali dopis

- Agencija za privatizaciju u maju tekuće godine je od Općinskog suda u Mostaru dobila aktuelni izvod iz sudskog registra za društvo „Ruža“ d.o.o. Mostar u kojem je upisana „zabilješka izvršenja na temelju rješenja o izvršenju Općinskog suda u Sarajevu broj 65 0 1 111 0043 24 I od 3. oktobra 2024. godine na osnivačkom udjelu izvršenika Keče Emira iz Sarajeva, a koji isti ima u društvu „Ruža“ d.o.o. Mostar ul. Husnije Repca bb, MBS: 1- 875, pljenidbom, procjenom i prodajom članskog udjela izvršenika u pravnom licu d.o.o. „Ruža“ Mostar te namirenjem tražitelja izvršenja u ukupnom iznosu predmetnog potraživanja. Zabranjuje se izvršeniku bilo kakvo raspolaganje predmetnim članskim udjelom u „Ruža“ Mostar uz upozorenje na krivično-pravne posljedice povrede navedene zabrane raspolaganja“ – stoji u odgovoru koji su na upit „Dnevnog avaza“ poslali iz Agencije i koji su potpisali direktorica Dalida Demirović i zamjenik direktora Donko Jović.

Apsurd situacije naglašava činjenica da se sve navedeno dešavalo u nadležnosti Općinskog suda Sarajevo koji je i donio rješenje o izvršnom postupku, kako nam je rečeno, bez znanja i učešća Agencije za privatizaciju HNK! Iz Agencije su odmah prema postupajućem sudiji Općinskog suda u Sarajevu uputili prigovor, kao i dvije urgencije. Međutim, kako nije bilo reakcije, poslali su dopis prema predsjedniku tog suda sa zahtjevom za hitno rješavanje ovog predmeta kako bi se izbjegle neželjene posljedice.

Obratit će se VSTV-u

- Odgovor predsjednika Općinskog suda u Sarajevu još nismo dobili i ukoliko isti ne dobijemo u razumnom roku, prinuđeni smo da se o navedenom predmetu obratimo Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH u cilju sprečavanja neželjenih posljedica – istaknuli su Demirović i Jović.

Prema našim saznanjima, zabilježba na Kečinom udjelu je, najvjerovatnije, upisana od povjerioca, odnosno kreditora.