Koliki minimalac omogućuje dostojanstven život

Pitanje minimalne plaće u Federaciji BiH ponovo je u fokusu. Naime, Vlada FBiH mora do kraja decembra donijeti odluku o visini minimalne plaće. Premda je činjenica da Federalna vlada može, praktično, potvrditi lanjsku odluku kojom je minimalna plaća sa 619 KM podignuta na 1.000 KM, sve je glasnije pitanje koliko takav iznos omogućuje dostojanstven život.
Umanjeni doprinosi
Tako je prijedlog sindikalaca da minimalna plaća u 2026. godini mora porasti na 1.200 KM. Štaviše, predsjednik Saveza samostalnih sindikata BiH Samir Kurtović je uz rast minimalca ukazao i na definirane platne razrede vezane za stručnu spremu. Nakon jučerašnje sjednice Ekonomsko-socijalnog vijeća za teritoriju Federacije BiH, Kurtović je naveo da, ukoliko bi minimalac iznosio 1.200 KM, onda bi radnik sa SSS trebao primati 1.400 KM, a sa VSS 1.600 KM.
- Iznos za koji su umanjeni doprinosi je trebao biti dodan na plaće radnika, a ne da određeni poslodavci to zadrže za sebe, i zato očekujemo da Vlada FBiH na narednoj sjednici ESV-a dostavi spisak poslodavaca koji su tako postupili – naglasio je Kurtović.
Rekao je i da je stav Sindikata jasan te je podsjetio na određene probleme u realnom i javnom sektoru kada je odlučeno da minimalna plaća bude 1.000 KM.
- Ali, tada su osobe sa osnovnom školom stigle one sa srednjom školom. Formirali smo komisije po dva člana, za sedam dana ćemo imati sastanak gdje ćemo usaglašavati to pitanje. Jednostavno, morat će biti razlike između osnovne, srednje, više i visoke škole. To je stav Sindikata i želimo da radnici napokon imaju normalna primanja i da normalno funkcionišu – poručio je Kurtović.
Prva polovina
Predsjedavajući ESV-a Safudin Čengić izjavio je da su na sjednici ESV-a informirani o tome da će se nove izmjene i dopune Zakona o doprinosima i Zakona o zdravstvenom osiguranju razmatrati nakon usvajanja Prijedloga zakona o fiskalizaciji. Prema njegovim riječima, federalni premijer Nermin Nikšić očekuje da će se sve to okončati do prve polovine sljedeće godine, što bi značilo nastavak finansijskog rasterećenja privrednika. Izrazio je uvjerenje da će sva tri socijalna partnera pronaći adekvatno rješenje za minimalnu plaću u 2026. godini.
Poručio je da i predstavnici sindikata i poslodavaca i Vlade FBiH moraju biti odgovorni i voditi računa da nijednim postupkom ne dovedu u pitanje opstojnost radnog mjesta ili firme.
Pozitivan primjer
Kao pozitivan primjer platnih razreda naveo je da su Sindikat zaposlenih u prometu i poslodavci iz tog sektora u 2016. dogovorili da je minimalna plaća ona koju utvrdi Vlada FBiH i da radno mjesto sa SSS prima veću plaću za 10 posto, a sa VSS 20 posto veću od minimalne.