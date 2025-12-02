Koliki minimalac omogućuje dostojanstven život

Pitanje minimalne plaće u Federaciji BiH ponovo je u fokusu. Naime, Vlada FBiH mora do kraja decembra donijeti odluku o visini minimalne plaće. Premda je činjenica da Federalna vlada može, praktično, potvrditi lanjsku odluku kojom je minimalna plaća sa 619 KM podignuta na 1.000 KM, sve je glasnije pitanje koliko takav iznos omogućuje dostojanstven život. Umanjeni doprinosi Tako je prijedlog sindikalaca da minimalna plaća u 2026. godini mora porasti na 1.200 KM. Štaviše, predsjednik Saveza samostalnih sindikata BiH Samir Kurtović je uz rast minimalca ukazao i na definirane platne razrede vezane za stručnu spremu. Nakon jučerašnje sjednice Ekonomsko-socijalnog vijeća za teritoriju Federacije BiH, Kurtović je naveo da, ukoliko bi minimalac iznosio 1.200 KM, onda bi radnik sa SSS trebao primati 1.400 KM, a sa VSS 1.600 KM. - Iznos za koji su umanjeni doprinosi je trebao biti dodan na plaće radnika, a ne da određeni poslodavci to zadrže za sebe, i zato očekujemo da Vlada FBiH na narednoj sjednici ESV-a dostavi spisak poslodavaca koji su tako postupili – naglasio je Kurtović.

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Rekao je i da je stav Sindikata jasan te je podsjetio na određene probleme u realnom i javnom sektoru kada je odlučeno da minimalna plaća bude 1.000 KM.

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