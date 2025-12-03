Portparol Kremlja Dmitrij Peskov (Dmitry) upozorio je danas da će prelazak Evrope na skuplje izvore energije umjesto ruskog gasa dodatno smanjiti njen ekonomski potencijal i ugroziti konkurentnost Evropske unije.

- Na ovaj način Evropa sebi osigurava znatno skuplje energente, što će neminovno uticati na privredu i smanjiti konkurentnost. To samo ubrzava proces koji se posljednjih godina već primjećuje – gubitak vodeće pozicije evropske ekonomije - rekao je Peskov, komentarišući izjavu predsjednice Evropske komisije Ursule fon der Lajen (Von der Leyen) da EU više neće zavisiti od ruskog gasa, prenose ruski mediji.

Peskov je naglasio da će Evropa, ako odbaci ruski gas, biti primorana da koristi energente koji su skuplji, ponekad i znatno skuplji, od ruskog gasa.

Vijeće Evrope danas je saopćilo da je postignut dogovor sa Evropskim parlamentom o postepenom ukidanju uvoza ruskog gasa do 2027. godine, u okviru strategije za završetak energetske zavisnosti od Rusije.

Prema dogovoru, postepeno će se zabraniti uvoz tečnog prirodnog gasa (LNG) i gasa preko gasovoda iz Rusije, sa potpunom zabranom LNG-a od kraja 2026. godine, a gasovoda do jeseni 2027. godine.

Ovaj privremeni sporazum sada treba da potvrde Vijeće i Parlament prije nego što postane formalno pravno obavezujući.

Udio ruskog gasa u uvozu EU pao je na 12 posto u oktobru, dok je prije rata u Ukrajini 2022. iznosio oko 45 posto.