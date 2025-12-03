Savo Minić otkrio ko ga pritišće zbog poskupljenja struje

Predsjednik Vlade RS Savo Minić danas je poručio kako je nezadovoljan stanjem u preduzeću "Elektroprivreda RS".

Naglasio je kako se konstantno radi na rješavanju nagomilanih problema s kojima je ovo javno preduzeće suočeno. Iako je tematska sjednica Vlade RS posvećena upravo ovom pitanju identificirala probleme, Minić je oštro kritikovao pokušaje poskupljenja električne energije.

- Stanje se ne može promijeniti tek tako, nego se mora ući u sistem, iščistiti i napraviti mnogo stvari, koje zahtijevaju vrijeme – rekao je Minić novinarima u Banjoj Luci.

Identificirani problemi

Minić je naveo da je zadovoljan tematskom sjednicom Vlade RS-a posvećenom radu "Elektroprivrede RS" jer su identificirani svi problemi i izazovi koje je potrebno hitno riješiti.

Očigledno je da je potrebno uvesti sveobuhvatne reforme kako bi se poboljšalo funkcionisanje ovog ključnog entitetskog preduzeća. Minić insistira na sistemskom pristupu, što uključuje dugotrajne i temeljne promjene.

- Zadovoljan sam tematskom sjednicom, identificirali smo probleme i izazove. To je dobar prvi korak - dodao je.

Poskupljenje struje

Jedno od ključnih pitanja bilo je potencijalno poskupljenje struje, koje Minić otvoreno ne podržava. Premijer je istakao da je izložen snažnim pritiscima direktora i ministra, ali im se i dalje protivi.

- To je takav pritisak i direktora (''Elektroprivrede RS'' Luke Petrovića) i ministra (entitetske energetike i rudarstva Petra Đokića), ali – još me nisu ubijedili" – naveo je Minić, naglašavajući da građani i privreda ne smiju snositi teret lošeg upravljanja preduzećem.